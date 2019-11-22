В Гливице продолжатся вторые репетиции участников детского "Евровидения"

22 ноября, Гливице /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. В Гливице продолжатся вторые репетиции участников детского конкурса песни "Евровидение-2019", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Репетиции стран проходят в алфавитном порядке. Накануне второй раз на сцену Arena Gliwice вышла первая десятка участников песенного форума, в их числе и белорусская исполнительница Елизавета Мисникова. Юная певица и ее балет были в костюмах с прическами и макияжем - все как на финальном шоу. После репетиции белорусская делегация просмотрела все отснятые дубли, внесла коррективы в раскадровку номера и выбрала часть выступления для повтора во время голосования в финале. Сегодня на главную сцену "Евровидения" выйдут еще девять участников. Каждому из них на репетицию отводится полчаса. К слову, в этом году сцену украшают светодиодные ленты, что достаточно эффектно и красиво.

Пресс-конференция для официальных представителей всех стран - участниц детского "Евровидения" и генеральный прогон гала-концерта пройдут 23 ноября. Финальное шоу состоится 24 ноября. На сцену Arena Gliwice выйдут юные дарования из 19 стран: Австралии, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Португалии, России, Северной Македонии, Сербии, Украины, Уэльса, Франции и хозяйки нынешнего конкурса - Польши.

Прямую трансляцию грандиозного песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании. Шоу начнется в 18.00 по минскому времени. Комментировать его будет журналист АТН и ведущий "Беларусь 1" Евгений Перлин. Откроет выступления конкурсантов представитель Австралии, завершит - участник из Сербии, а белорусская исполнительница выйдет на сцену седьмой. Она исполнит композицию "Пепельный".

Организацию и подготовку белорусской участницы к международному детскому конкурсу песни "Евровидение-2019", а также трансляцию песенного форума осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза. Слоган конкурса в этом году - "Поделись радостью".-0-