В Гливице пройдет генеральная репетиция детского "Евровидения-2019"

23 ноября, Гливице /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Генеральная репетиция детского конкурса песни "Евровидение-2019" состоится сегодня в Гливице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Это финишная репетиция перед финалом без возможности правок. Участники выйдут на сцену Arena Gliwice в такой же очередности, как и в финальном шоу. Исключение может быть только одно - исполнители могут быть не при полном макияже и без причесок. Таким образом, белорусская участница исполнит свою композицию "Пепельный" под седьмым номером.

Накануне вечером стартовало онлайн-голосование. Выбрать можно от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе представителя своей страны, просмотрев видеоролики с выступлениями конкурсантов на официальном сайте форума www.junioreurovision.tv. Проголосовать за юных артистов в интернете можно с компьютера, планшета или мобильного телефона.

Онлайн-голосование продлится до начала грандиозного финального концерта, который откроется 24 ноября в 18.00. После живого выступления всех конкурсантов снова можно будет отдать свой голос, но лишь в течение 15 минут. Результаты зрительского голосования суммируют с результатами, которые выставило национальное жюри от каждой из стран-участниц конкурса. К слову, жюри выставит свои оценки уже сегодня по итогам генерального прогона.

Как отметил в эфире "Беларусь 1" супервайзер "Евровидения" Йон Ола Санд, онлайн-голосование - самая удобная форма именно для детской аудитории. "Мы рады применять онлайн-оценку выступлений на этом шоу, ведь дети активно пользуются гаджетами. Таким образом мы расширяем аудиторию конкурса", - сказал он.

На этот раз детское "Евровидение" объединило участников из 19 стран. У всех юных исполнителей было по две индивидуальных репетиции. Первая длилась 40 минут, вторая - 30. Это хорошая возможность откорректировать номер и окончательно определиться с образом, как это было у Лизы, команда которой выбирала между двумя костюмами.

Прямую трансляцию финального шоу будут вести телеканалы "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании. Слоган конкурса в этом году - "Поделись радостью".-0-