В Год народного единства нужно усилить значимость культуры в патриотическом воспитании - Маркевич

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Год народного единства нужно внести весомый вклад в укрепление белорусской государственности, усилить значимость белорусской культуры в патриотическом воспитании. Об этом заявил министр культуры Анатолий Маркевич во время итоговой коллегии Минкультуры, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусская культура - неотъемлемая часть государственного суверенитета. Она помогает нам ощущать себя единым и самобытным народом. Ведь в современном мире культура является фундаментом патриотизма, укрепления независимости, единения нации, основообразующим элементом государственности, - отметил Анатолий Маркевич. - В Год народного единства мы должны внести свой весомый вклад в укрепление белорусской государственности, усилить значимость белорусской культуры в патриотическом воспитании. Вовремя заметить и поддержать талант, создать привлекательные условия для его раскрытия - общая задача государства, управленческих и творческих кадров. Сбалансированность финансирования в сфере культуры между государственным бюджетом, собственными средствами, спонсорской и меценатской помощью, тесная работа с регионами, партнерство со всеми субъектами культурной деятельности, независимо от уровня подчиненности, - основные направления и задачи нашей работы на 2021 год".

По его словам, в 2020 году мероприятия в онлайн-формате приобрели у населения высокую востребованность. "Современные технологии становятся стержнем новой философии продвижения культуры, и в этом процессе нужно активно искать короткие пути достижения результатов. Например, привлекать к сотрудничеству компании-разработчики информационных технологий, внедрять международный опыт. Виртуальные экскурсии, выставки, театральные постановки и концерты - это не только прекрасное дополнение к традиционной культурной жизни, но и возможность расширения коммерческой деятельности", - подчеркнул министр.

Анатолий Маркевич обратил внимание: сегодня регионы могут рассказать о себе в интернет-пространстве огромному количеству людей, заинтересованных в открытии новых маршрутов, посещении музеев и выставок, привлечь зрителя и туриста не только из Беларуси, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. "Сложившаяся эпидситуация - это вызов культурному пространству страны, но этот вызов открывает и новые возможности по презентации богатейшей, многогранной белорусской культуры за рубежом. Необходимо интенсивно работать над информатизацией сферы, формированием национального контента на основе лучших произведений современной белорусской культуры. Это значительно расширит горизонты ее узнаваемости", - сказал он.

В заседании коллегии приняли участие первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, представители Совета Министров, областных исполкомов и Минского горисполкома, руководители подведомственных учреждений культуры.-0-