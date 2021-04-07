В Гомеле квест "Сокровища галереи" приоткроет детям тайну искусства

7 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В галерее Г.Х.Ващенко организуют квест "Сокровища галереи", сообщили БЕЛТА в учреждении.

В галерее представляют новый формат работы со школьниками - квест. "Сокровища галереи" - это микс экскурсии, логических задач, мастер-классов и многого другого. Квест охватывает различные выставки. Причем ребята в игровой форме научатся видеть смыслы в картинах белорусских художников", - рассказали в учреждении.

Проект рассчитан на ребят 5-7 кассов. Проходить лабиринт галереи интереснее командой около 10 человек. "Современная картинная галерея - это культурное пространство, которое открыто для самых разных возрастных аудиторий, и к каждой из них требуется определенный подход", - уточнили в галерее.

Квест занимает около 90 минут. Полтора часа пролетят незаметно и увлекательно, впечатлив каждого участника.

Организаторы просят желающих приобщиться к искусству через квест записываться заранее. "Пространство прохождения квеста охватывает практически всю галерею, есть дни (например, смены экспозиции), когда его проведение затруднительно. Телефон для записи: +375-29-609-48-96", - уточнили в галерее.

Предложение актуально до конца года.-0-