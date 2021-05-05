В гродненском Старом замке археологи обнаружили во дворце пол XVI века

5 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно продолжается исследование дворца на территории Старого замка. В районе бывшего входа в кассу музея археологи обнаружили пол XVI века, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Фотографии находки размещены в группе в Facebook, посвященной Старому замку.

В последнее время в замке активно проводятся комплексные научные исследования. "Их результаты будут взяты за основу при принятии проектных решений по второй очереди реконструкции Старого замка. Работа над проектом уже ведется", - подчеркнули в управлении. В частности, продолжаются археологические исследования как вдоль фасада дворца, так и внутри него.

К слову, ранее были проведены зондажи снаружи и внутри здания. О результатах рассказали на научной конференции в Гродненском государственном историко-археологическом музее в конце апреля. Вопросы реконструкции замка тогда рассмотрели и на основе переведенных инвентарей XVІI-XVIII веков.

Реконструкция одного из старейших замков Беларуси началась в 2017 году и ведется в несколько этапов. Первая очередь включает, в частности, строительство мерной избы, средней башни и каменицы, а также прокладку необходимых коммуникаций. Уже летом, как ожидается, главная экспозиция Старого замка в Гродно начнет принимать посетителей.-0-

Фото из Facebook-аккаунта, посвященнго Старому замку