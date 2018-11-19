19 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно завершен третий этап реставрации одного из старейших деревянных зданий в Беларуси - лямуса XVIII века, сообщила корреспонденту БЕЛТА научный руководитель проекта Елена Счастная.

Лямус, двухэтажное здание хозяйственного назначения на территории бригитского монастыря, был построен без единого металлического элемента. Для возраста в более чем 200 лет деревянная постройка сохранилась неплохо. "Однако ремонт был необходим. Был заменен фундамент, нижний деревянный венец. Здание подымали на домкратах, выравнивали. На втором этапе были заменены пришедшие в негодность деревянные элементы - лямус был построен из хвойных пород древесины, такой же материал использовался для реставрации", - рассказала Елена Счастная. На третьем этапе была заменена крыша старинного здания. В качестве покрытия использованы колотые дощечки из осины. Со времен эта древесина приобретет благородный блеск. Реконструкция будет продолжена в следующем году - впереди работы внутри лямуса. В перспективе в историческом здании разместится музей.

Елена Счастная

"Реставрация ведется согласно соглашениям белорусско-польской консультативной комиссии по вопросам историко-культурного наследия под контролем Министерства культуры", - отметили в управлении культуры Гродненского облисполкома. Еще одним примером успешного сотрудничества в этой сфере был назван проект Гродненского историко-археологического музея совместно с коллегами из Польши по восстановлению архива Бригитского костела. В историко-археологическом музее в Гродно 20 ноября открывается выставка "Сакральная спадчына Панямоння", на которой впервые широкому кругу будет представлена часть архива. За два года работы реставраторы восстановили около 300 документов, датируемых от XVI до ХХ веков. Среди них регламент жизни монахинь, молитвенники, песенники и документы так называемого хозяйственного учета - договоры, описи.

В Гродненской области активно продолжаются реставрационные и ремонтные работы на нескольких важных архитектурных памятниках региона, например, в Старом замке в Гродно, Гольшанском и Лидском замках, дворцово-парковом комплексе Святск. До конца года планируется завершить реставрацию западной стены в Кревском замке. Вскоре завершатся ремонтные работы внутри Коложской церкви XII века.-0-

Фото Леонида Щеглова