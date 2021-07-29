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Культура
29 июля 2021, 20:12

В Купаловском театре проходит премьерный показ спектакля "Жаніцьба"

Фото из архива
Фото из архива

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьерный показ спектакля "Жаніцьба" проходит сегодня в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, передает корреспондент БЕЛТА.

В основе спектакля одноименная пьеса Николая Гоголя. Режиссер Даниил Филиппович в очередной раз пытается в классическом тексте выявить новые современные смыслы и звучания, превращая простую историю в драматический сюжет, который поворачивается трагедией для всех героев пьесы.

"В городе, до краев заполненном льдом, от дикого холода исчезла любовь. А тем временем молодая девушка мечтает о нем, она хочет выйти замуж, ей срочно нужен жених. Кажется, что именно это наполнит жизнь новым смыслом и яркими красками. Каждый герой спектакля находится на своей собственной планете: финансов, строительства, высшего сословия, иностранных языков. Только никто из них не задумывается об истинных чувствах и любви, - рассказали в театре. - Еще одной важной темой является влияние нашей среды на мысль и формирование личности. Чтобы облегчить решение серьезных вопросов, мы предлагаем чаще прислушиваться к своему сердцу и интуиции. В спектакле раскрывается способность делать другой выбор, не задумываясь о последствиях".

Илья Круг исполняет неуверенного в себе Подколесина. "Мой персонаж живет под давлением общества, опираясь на его мнение. Все свои действия он совершает под давлением социума - собственно, это одна из основных проблем, которую мы выносим публике. Наш персонаж представлен немного в иной интерпретации, потому что есть более классические версии - 40-45 лет, а тут роль досталась мне, 21-летнему, - поделился актер. - Это много для меня значит, поскольку это главная роль, которую исполняю на сцене одного из ведущих театров страны, у меня есть возможность заявить о себе. Временами, конечно, бывало трудно, но так совпало с моим настроением, что атмосфера спектакля, его форма, приемы, музыка, художественные решения - это все то, чего действительно хотелось".

По его словам, спектакль создавался в сотворчестве режиссера и актеров. "Зачастую работа режиссера воспринимается как постановка мизансцен. Однако у нас это был процесс, когда мы каждую репетицию выдумывали что-то новое, абсолютно над любой идеей - новой, дикой - режиссер размышлял, принимал или отклонял. Естественно, они со временем доведены до ума, обоснованы, чтобы помогали донести что-то важное до зрителя. Режиссер давал нам возможность раскрыться, поэтому каждый в нашей команде выразил в спектакле то, что хотел. От себя я бы хотел передать уверенность - то, чего не хватает в ХХІ веке, моему персонажу, в результате чего он тянется за другими", - подчеркнул Илья Круг.

Агафью Тихоновну играет Маргарита Горбачева. Для актрисы это волнительный и интересный опыт. "Первый акт для моего персонажа полностью построен на радости, новизне, интересе, юности, детской наивности, женственности. Второй акт - это этап становления ее как женщины, которая рушится в ней в конце. За один год мой персонаж будто бы прошла путь от пятилетнего до восьмидесятилетнего возраста", - обратила она внимание.

Актриса надеется, что этот образ будет понятен зрителю. "Человек за короткий промежуток времени может успеть прожить огромную жизнь. После просмотра спектакля зритель может осознать, что не нужно спешить, не стоит слушать чужое мнение, поскольку мы в ответственности за выбор, который несем. Ведь вряд ли наша жизнь сложится счастливой, если выбор нам навязан. Это относится и к советам и наставлениям родителей, друзей, близких. Нужно слышать себя, свое сердечко, и, если говорить о партнере, выбирать только того человека, с которым комфортно тебе, а не кому-то другому", - отметила Маргарита Горбачева.

Перед публикой Михаил Свито предстанет в качестве Кочкарева. "Для меня эта роль несколько на сопротивление, когда это не совсем в моем характере. Однако таких героев всегда интересно играть, местами сложно, потому что таким образом можно многое в себе открыть и привнести это новое в роль, - признался он. - На мой взгляд, мы нашли хорошее решение в моем персонаже, который в каких-то сценах становится настоящим чертом. То есть это уже не Кочкарев, зритель может увидеть в нем нечеловеческое существо".

"Жаніцьба" - это современный спектакль с новым режиссерским видением, очень интересной формой. Думаю, это будет непривычно для белорусского зрителя, ново для нашего менталитета", - добавил Михаил Свито.

Спектакль идет на белорусском языке. В качестве художника-постановщика выступил Александр Каменец, композитора - Марат Абрамян, хореографа - Вадим Дубовик. Посетить премьерный показ можно также 30 июля.-0-

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