В Минске назвали победителей первого республиканского конкурса "Триеннале молодых художников"

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске во Дворце искусства наградили лауреатов первого республиканского конкурса "Триеннале молодых художников", передает корреспондент БЕЛТА.

В республиканском конкурсе участвовало около 200 работ. Из них на итоговую выставку были отобраны 140. Во время работы экспозиции 13 членов высокопрофессионального жюри под руководством кандидата искусствоведения Ирины Скворцовой определили лауреатов. "При оценке конкурсантов мы учитывали художественное достоинство произведения, оригинальность решения, самостоятельность, стиль", - подчеркнула председатель жюри.

В каждой номинации были две группы участников. К первой относились студенты и учащиеся, ко второй - ученые, педагоги, музейные и творческие работники. В номинации "Живопись" лауреатами стали Алена Верстак (первая группа, БГАИ) и Кристина Мельник (вторая группа, БГАИ). Лучшей в номинации "Графика" признана Мария Кошелева (вторая группа, БГАИ). В номинации "Декоративно-прикладное искусство" отмечены Виктория Тарасевич (первая группа, БГУКИ) и Наталья Шкраба (вторая группа, БГАИ). Лучшей в "Монументально-декоративном искусстве" стала Алена Плотникова (первая группа, БГАИ). Дарья Рыбалко (первая группа, БГАИ) и Антон Ничипорук (вторая группа, БГАИ) победили в номинации "Скульптура", а в номинации "Новации" отметили участника под псевдонимом Цемра из Гомельского государственного художественного колледжа.

Посетители выставки также могли проголосовать за понравившуюся работу и определить лауреатов в номинации "Зрительская симпатия", в ней победили Дарья Довгодилина (первая группа, БГАИ) и Алеся Скоробогатая (вторая группа, БГАИ). Все лауреаты получили дипломы и денежные премии в размере 60 базовых величин (1 БВ - Br25,5).

"Триеннале получился живым и интересным, несмотря на то, что нам хотелось, чтобы работ было больше. Но это первый конкурс, и я уверен, что в последующем он будет собирать более широкий круг белорусских молодых одаренных художников, - сказал директор Национального исторического музея, организатор триеннале Павел Сапотько. - В то же время можно констатировать, что мы получили уникальные работы, познакомились с новыми творениями уже известных авторов и, конечно же, открыли новые имена. Я думаю, что представление их работ на республиканском уровне для них уже достижение".

Павел Сапотько также анонсировал, что в Национальном историческом музее в следующем году пройдут несколько выставок лауреатов триеннале. "Наша задача - не только познакомить с молодыми авторами и показать их творческие достижения, но и содействовать продвижению их имен и популяризации творчества", - добавил он.

Художественная выставка по итогам конкурса "Триеннале молодых художников" будет экспонироваться по 25 августа.

Организаторами конкурса выступают Министерство культуры, Национальный исторический музей, Белорусская государственная академия искусств, Белорусский союз художников.-0-