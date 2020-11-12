В Минске простились с народным артистом Беларуси Михаилом Дриневским

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народного артиста Беларуси, выдающегося хорового дирижера, профессора Михаила Дриневского, умершего в возрасте 79 лет, похоронили сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония прощания с великим маэстро прошла на Восточном кладбище. На гражданской панихиде присутствовали десятки друзей, коллег артиста и поклонников его творчества.

"Сегодня скорбный день для всей национальной культуры. Михаил Павлович во всех смыслах был великим и уникальным человеком", - сказал заместитель министра культуры Валерий Громада. От лица главы государства Александра Лукашенко он выразил соболезнования родным и близким народного артиста Беларуси. Президент подчеркнул, что Михаил Дриневский достиг профессиональных высот и внес большой вклад в развитие национальной культуры, его имя стало символом целой эпохи в отечественном хоровом искусстве. "Ярким талантом и многолетним трудом он заслужил настоящее уважение коллег и признание публики. Своими знаниями и мастерством щедро делился с молодежью, воспитал не одно поколение талантливых музыкантов", - говорится в соболезновании.

По словам декана вокально-хорового факультета Белорусской государственной академии музыки Юрия Караева, Михаил Дриневский отдал 47 лет служению Белорусской государственной консерватории - академии музыки. Он воспитал сотни талантливых педагогов, артистов, общественных деятелей и музыкантов. "Говорить о нем в прошлом времени чрезвычайно больно. Мы обещаем хранить его творческие заветы, продолжать педагогические традиции. Будем продолжать петь его песни, чтобы новое поколение музыкантов понимало и знало о той любви к национальной белорусской музыке, которую он пронес через всю свою жизнь", - отметил он.

Михаил Дриневский был бессменным председателем Белорусского союза музыкальных деятелей. Его первый заместитель, вице-президент Международного союза музыкальных деятелей Наталья Витченко подчеркнула: "Михаил Павлович - это целая эпоха. За время его полувековой творческой деятельности выросли несколько поколений, менялись ориентиры, но он всегда оставался цельным, как монолит. Он никогда не изменял общечеловеческим принципам. Он до последнего дня внедрял в наши души самое сердечное и прекрасное. Сегодня осиротела не только его семья, хор академии, но и вся страна".

Михаил Дриневский родился 12 февраля 1941 года в деревне Тонеж Лельчицкого района Гомельской области. Будущую профессию дирижера начал осваивать с детства. Уже в 13 лет музыкально одаренный мальчик руководил колхозным хором родной деревни. Учился Михаил Дриневский в Гомельском музыкальном училище на отделении хорового дирижирования, а затем в Белорусской консерватории, после окончания которой в 1968 году его пригласили работать хормейстером в Государственный народный хор Беларуси. С 1975 года Михаил Павлович Дриневский был художественным руководителем и главным дирижером Национального академического народного хора Беларуси им. Г.И.Цитовича, который под его руководством стал высокопрофессиональным коллективом, получил широкую известность в нашей стране и за ее пределами. За значительный вклад в развитие белорусского музыкального искусства Михаил Дриневский награжден орденом и медалью Франциска Скорины, орденом Трудового Красного Знамени.-0-