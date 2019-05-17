В Минске торжественно открылся обновленный Дом книги "Светоч"

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленный Дом книги "Светоч" торжественно открыли сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас, зайдя в "Светоч", можно увидеть через печатную книгу нашу страну, - отметил министр информации Александр Карлюкевич. - Открытие этого магазина - знаковое событие в развитии отечественной книготорговли. У "Белкниги" появился такой проект, который показывает, как по-современному строить отношения с читателем".

Рыженков: магазин "Светоч" - уютное место в центре Минска, где живет книга "Очень рад сегодняшнему событию - открытию современного книжного магазина в стиле хай-тек", - сказал первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков.

"Сейчас в "Светоче" прекрасная логистика, которая позволит посетителям найти ответы на все вопросы", - сказал министр. Он подчеркнул, что в магазине разместился презентационный зал, который будет работать в постоянно действующем режиме. "Надеемся, что писатели нашей страны, Союз писателей Беларуси будут более активно пропагандировать свои достижения", - добавил Александр Карлюкевич.

Книжный магазин "Светоч" на проспекте Победителей, 11 начал работу 5 ноября 1977 года. И практически сразу стал негласным местом встреч и времяпрепровождения множества книголюбов. Коллектив магазина поддерживает самые высокие стандарты в работе, благодаря чему стал известным и любимым среди жителей города и его гостей.

В "Светоче" можно найти лучшую отечественную и зарубежную книжную продукцию: художественную, научно-публицистическую, учебную. Сейчас здесь современное оборудование, позволяющее качественно представлять книжные издания. Внедрены современные информационные технологии, самое передовое программное обеспечение. Но лидерство "Светоча" не только в этом: именно он одним из первых получает новые книги белорусских и российских издательств, что позволяет его покупателям быть в курсе книжных новинок, а также встречаться с авторами.

В день торжественного открытия в "Светоче" презентуют новую книгу известной белорусской писательницы Натальи Батраковой "Бесконечность любви, бесконечность печали… (книга вторая)", которой накануне министр информации объявил благодарность за плодотворную работу и выдающиеся достижения в литературной деятельности.

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Фото Оксаны Манчук