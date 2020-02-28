В Музее истории Витебского народного художественного училища создают библиотеку об УНОВИСе

28 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Музее истории Витебского народного художественного училища (ВНХУ) начали создавать библиотеку об авангардном художественном объединении УНОВИС ("Утвердители нового искусства"), сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Музея истории ВНХУ Андрей Духовников.

Книга Казимира Малевича

Концепция будущей библиотеки прорабатывается. В ней могут появиться не только книги, непосредственно связанные с УНОВИСом и его участниками, но и материалы конференций, научные исследования. "Главная наша функция - образовательная. У меня есть около 50 книг, каталогов об УНОВИСе, я их хочу передать в музей, сделать тематическую библиотеку. Чтобы любой мог прийти и почитать. Первый комплект книг имеется, сейчас ищем другие", - отметил Андрей Духовников.

На одном из этажей музея в качестве дополнения к интерьеру выставлены издания, которые когда-то были в художественном училище. Они также пополнят фонд музейной библиотеки.

Книга Казимира Малевича "Бог не скинут. Искусство, церковь, фабрика" в руках у директора Витебского центра современного искусства, Музея истории ВНХУ Андрея Духовникова

Недавно в Витебск вернулась книга Казимира Малевича "Бог не скинут. Искусство, церковь, фабрика", которую издали в городе в 1922 году. Средства на ее приобретение собрали на одной из краудфандинговых платформ. Теперь издание будет находиться в фонде Музея истории ВНХУ.

"Книга связана с Витебском, Казимир Малевич ее здесь писал. По своей интеллектуальной культурной нагрузке она сыграла большую роль. Книгу смогут увидеть посетители музея, скорее всего, разместим ее в зале УНОВИСа. В будущем собираемся сделать факсимильную копию, желающие смогут ее полистать", - сказал Андрей Духовников.

Помогли собрать деньги на труд Казимира Малевича более 90 неравнодушных из Беларуси, США, Австралии, Канады, Израиля, Германии, Польши. Скоро табличка с их именами, фамилиями (в некоторых случаях никнеймами) появится в музее.-0-

Фото Александра Хитрова