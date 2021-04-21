В музее истории ВОВ открылась выставка к 100-летию "Чырвонай змены"

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная экспозиция "Чырвонка ў тыле ворага" открылась сегодня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Она приурочена к 100-летию "Чырвонай змены" - одной из старейших газет, которая ведет летопись жизни белорусской молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже 100 лет "Чырвонка" ведет летописание жизни белорусской молодежи. Она имеет славную историю - как в мирное время, так и в военное, газета всегда оставалась с молодежью. Она призывала юношей и девушек вступать в партизанские отряды, вселяла уверенность в победе", - рассказала куратор выставки, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела Мария Гореликова.

Основу экспозиции составили выпуски "Чырвонай змены" 1943-1944 годов из фондов музея - 23 оригинальных номера газеты. Документы, фотографии, рисунки позволяют проследить процесс создания газеты, узнать о судьбах ее сотрудников. Редакцией газеты "Звязда", дополнением к которой сегодня является "Чырвонка", предоставила знамя "Чырвонай змены".

"Это одна из 170 подпольных газет, которые издавались на оккупированной территории. Она освещала различные проблемы. Издание было очень дорого тем, кто получал его. Люди по несколько раз перечитывали о событиях на фронте, особенно в период освобождения. И очень символично, что юбилейная экспозиция открывается в стенах музея истории Великой Отечественной войны, потому что свою роль в этот период она тоже сыграла", - отметила заместитель директора музея истории ВОВ по научной работе Анна Галинская.

Период издания газеты в тылу врага был тревожным, но ярким временем. Первый такой номер вышел 31 января 1943 года в зоне действия партизан минского соединения. Газета была органом Центрального комитета и Минского подпольного обкома комсомола. Редактором газеты был опытный журналист Михаил Барашков, который также редактировал республиканскую газету "Звязда".

Это был единственный случай в истории печати во время Великой Отечественной войны, когда редактор отвечал за издание сразу двух подпольных республиканских газет. Редакция во главе с Михаилом Барашковым готовила материалы, набирала и печатала газету в сложных условиях, даже во время регулярных вражеских блокад. "Чырвонка" была боевым организатором белорусской молодежи в тылу врага. Она призывала юношей и девушек в ряды народных мстителей, поднимала на борьбу с врагом, рассказывала о боевых действиях комсомольских отрядов, вселяла бодрость и уверенность в победе. Белорусские поэты и писатели присылали в газету свои произведения.

Специальный корреспондент газеты "Звязда" Елена Дедюля, которая свой творческий путь начинала в "Чырвонай змене", рассказала об истории создания и становления издания: "Первый выпуск готовился ко II съезду ЦК комсомола Беларуси. В секрете. Тем не менее пошли слухи, что появится белорусская молодежная газета. И когда редактор зашел в помещение, где проводился съезд, на него налетела толпа молодежи и просто расхватывала газеты. Очень быстро "Чырвоная змена" нашла внештатных корреспондентов во всех уголках Беларуси. Она работала с ними, учила, как и о чем нужно писать".

Подпольная "Чырвонка" также быстро стала популярной и любимой газетой молодежи в тылу врага. Она распространялась по всем уголкам оккупированной Беларуси. Газету передавали из рук в руки, зачитывали до дыр. Всего в тылу врага было напечатано 42 номера издания, каждый из которых был мощным ударом по врагу.

Временная экспозиция будет работать по 21 мая.-0-