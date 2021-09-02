В НББ рассказали о мероприятиях к празднованию 15-летия Музея книги

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной библиотеке Беларуси рассказали, как отметят 15-летие Музея книги, сообщает БЕЛТА.

Музей книги - знаковое экспозиционное пространство, появившееся в новом здании главной библиотеки страны в 2006 года. "За время своей работы он стал яркой визитной карточкой Национальной библиотеки. В экспозиции представлены рукописи, старопечатные книги и редкие издания, являющиеся неотъемлемой частью национального и всемирного книжного наследия. За 2006-2021 годы в музее были реализованы сотни интересных выставочных проектов. Миссия Музея книги, как и пятнадцать лет назад, остается неизменной: популяризировать и приближать к широкой аудитории уникальные ценные памятники книжной культуры", - отметили в НББ.

К 15-летию музея в библиотеке проведут несколько мероприятий. "9 сентября состоится круглый стол "Музей книги. 15 лет". Во время мероприятия планируется обсуждение роли музея в популяризации белорусской книжной культуры, выделение проблем и инновационных подходов, дискуссия о перспективах и направлениях дальнейшей деятельности. К участию приглашаются сотрудники музеев и библиотек, научных и образовательных учреждений, исследователи", - рассказали организаторы.

В тот же день откроется выставка "5+5+5", на которой представят пять рукописей, пять старопечатных и пять редких изданий. "Это 15 настоящих раритетов из фондов библиотеки, которые исключительно редко покидают фондохранилище", - подчеркнули в НББ. Продлится выставка по 24 октября.

"Кроме того, в честь юбилея и с целью развития у детей и молодежи любви к книге, творчеству, воспитания гордости за достижения и богатые традиции белорусской книжной культуры пройдет конкурс "Музей книги - мой музей!". К участию приглашаются ребята от 6 до 16 лет. Принимаются работы до 17 октября. Условия конкурса будут анонсированы на портале библиотеки дополнительно", - добавили организаторы.

В НББ также напомнили, что к 15-летию Музея книги и 100-летию библиотеки подготовлена выставка итогов конкурса "Молодой белорусский экслибрис". Посетить выставку и познакомиться с конкурсными работами можно до 3 октября в Музее книги.-0-