В НЦСИ художница Елизавета Хихлушка представила архитектуру старых домов и дворов

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка Елизаветы Хихлушки "Панельные" открылась в Национальном центре современных искусств, передает корреспондент БЕЛТА.

В экспозиции представили художественные композиции с изображением панельных районов, гаражей, бетонных заборов, детских площадок. Все это навевает у каждого свои воспоминания, вызывает личные эмоции.

"Я сама живу в панельном доме, и все мое детство прошло в таком дворе, - рассказала художница Елизавета Хихлушка. - Эти работы - собирательные образы из воспоминаний: когда я иду по своим рутинным делам, то невольно прохожу мимо этих пространств и начинаю подмечать у них какие-то одинаковые черты. Именно они потом становятся основой композиций. Оболочки этих домов, одинаковая планировка квартир, детские площадки и даже скамейки, выкрашенные в стандартные цвета - все это объединяет нас общим опытом. Остановка, на которую мы идем, или школа, в которой учимся, - все это больше, чем просто архитектура. Их вид также формирует наш менталитет и образ жизни".

В работах отсутствуют изображения людей. Эти здания сами по себе отражают жизнь. По словам Елизаветы Хихлушки, эти дома обыденны, но в каждом из них живет своя особенная история. И от этой истории нас отделяет лишь тонкая панель из железобетона.

Выставка проводится в рамках программы Национального центра современных искусств по поддержке молодых художников и продлится по 17 октября.-0-