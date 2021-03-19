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Культура
19 марта 2021, 21:11

В память о жертвах трагедии на "Беларусь 3" покажут фильм по мотивам "Хатынскай аповесці"

Фото из архива
Фото из архива

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В память о жертвах Хатыни в эфире телеканала "Беларусь 3" состоится тематический показ игровой ленты по мотивам "Хатынскай аповесці" Алеся Адамовича, а также хроникально-документальный проект. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Ежегодно 22 марта вся Беларусь чтит память погибших жителей деревни Хатынь и других населенных пунктов на территории нашей страны, уничтоженных карателями во время Великой Отечественной войны.

"В день годовщины хатынской трагедии телеканал "Беларусь 1" встретит зрителей специальным межпрограммным оформлением, а на "Беларусь 3" по случаю знаковой даты будет показана военная драма Элема Климова "Иди и смотри", признанная критиками одним из лучших фильмов об истинных масштабах преступлений гитлеровцев и их пособников в отношении мирного населения нашей страны, против которого была развернута политика геноцида", - рассказали в пресс-службе.

Также с 22 по 25 марта в вечернем эфире социокультурного телеканала будет демонстрироваться четырехсерийный документальный цикл "Хатынь. Вайна без правілаў", который расскажет зрителям историю создания мемориального комплекса на месте разрушенной деревни. С помощью хроники военных лет и консультантов авторы проекта поразмышляет о значимости сохранения народной памяти.-0-

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