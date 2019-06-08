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В Витебске состоится грандиозный Open Air выпускной

Культура 08.06.2019 | 10:29
Фото из архива
Фото из архива

8 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Организаторы проекта "Витебский квАРТал" приглашают всех желающих на грандиозный Open Air выпускной, сообщили корреспонденту БЕЛТА в центре культуры "Витебск".

Дискотека под открытым небом состоится сегодня вечером на площадке у концертного зала "Витебск". Участники в соответствующем антураже, с выпускными лентами приветствуются. Задавать тон празднику будут ребята из школы ведущих и диджеев. При этом любой зритель сможет корректировать плей-лист, предложив ведущим свою заявку из пяти любимых композиций, под которые проходили выпускные балы в разные годы. Присылать их можно и через соцсети. На данный момент уже поступило более 50 заявок. В топе - хиты "Иванушек International", Димы Билана, группы "Краски". Среди зарубежных исполнителей лидирует Дженнифер Лопес.

"Выпускной вечер - это своеобразная граница между взрослым и детским миром, которая запоминается на всю жизнь. Приносите свой список хитов, и мы вместе составим идеальный плей-лист выпускного. Это будет большой выпускной для всех", - подчеркнули в центре культуры "Витебск".

Открытый городской творческий проект "Витебский квАРТал", инициированный центром культуры, запущен в областном центре 18 мая. Проект предоставляет возможность каждому городскому жителю вне зависимости от возраста подать заявку и показать себя на большой сцене, формируя таким образом открытое творческое пространство. Проект будет проходить в выходные по сентябрь включительно за исключением дней "Славянского базара", с еженедельным обновлением темы и настроения вечера. Уже состоялись открытие уличного сезона и квест, посвященный Международному дню музеев и творчеству Осипа Цадкина (18 мая), танцевальный вечер стиляг Международного дня линди-хопа (25 мая), праздник непослушания, посвященный Дню защиты детей (1 июня), которые привлекли немалый интерес жителей и гостей города. Только на последнем мероприятии побывало около 500 зрителей.-0-

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Теги
Витебск, выпускной, проект, развлечения
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