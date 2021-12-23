В Витебской области подвели итоги литературной премии имени Бровки

23 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области подведены итоги литературной премии имени Петруся Бровки. Церемония вручения наград состоится 27 декабря в областной библиотеке, сообщили БЕЛТА в управлении культуры облисполкома.

В этом году премии присуждены троим лауреатам. В номинации "поэзия" награды удостоен шумилинский писатель Виктор Улютенко (литературный псевдоним Антон Параскевин) за сборник стихов "Дорога к себе", в номинации "литература для детей" - супруги Галина и Сергей Трафимовы из Орши за книгу "У кого какие уши?" и "Что на грядках растет?".

Виктор Улютенко лауреат национальной литературной премии, прозаик и поэт, практикующий врач, который в свои года (родился в 1949 году) продолжает спасать жизни людей во время пандемии. Супруги Трафимовы хорошо известны белорусским школьникам как авторы учебников и пособий, они также не раз становились лауреатами различных премий и конкурсов.

Литературная премия имени Петруся Бровки была впервые вручена в 2013 году. Награды призваны поддержать писателей и поэтов Витебщины, отметить их вклад в развитие литературы и культуры.-0-