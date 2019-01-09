В Витебском краеведческом музее появились копии археологических артефактов

9 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском областном краеведческом музее появились глиняные копии нескольких уникальных археологических артефактов, которые хранятся в фондах учреждения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель директора музея по науке Валерий Шишанов.

Реплики костяного креста ХV-XVI веков, фибулы Х века, привесок-амулетов в виде лошадей XII-XIII веков, уменьшенные копии изразцов XVII века (ими славилась Витебская земля), а также игральных костей и шахматной фигуры можно увидеть в ратуше. Большинство работ выполнены в оригинальном размере, некоторые их подлинные братья представлены на постоянно действующей выставке "Древний Витебск IX-XIV вв.".

Почти все предметы нашли во время раскопок Верхнего и Нижнего замков в Витебске во второй половине ХХ века. Фибула в начале 1990-х годов была найдена недалеко от поселка Руба Витебского района местным жителем и передана в музей. Специалисты не нашли ей аналогов в Беларуси.

"Изготовил из глины эти копии витебский ремесленник Евгений Кутаркин. Он не первый раз сотрудничает с музеем, и мы попросили его сделать серию реплик древних артефактов. По работам видно, насколько это кропотливый и сложный труд", - отметил Валерий Шишанов.

По его словам, главная цель таких работ - популяризировать историю региона, чтобы люди могли не только увидеть артефакты в музее, но и подержать в руках их копии, а при желании и приобрести на память. Музей планирует в будущем создать еще несколько реплик других находок.

Витебский областной краеведческий музей - один из старейших в Беларуси, в ноябре 2018 года отметил свое 100-летие. Его фонд начинал формироваться благодаря частным собраниям краеведов и коллекционеров. Тяжелые испытания выпали на долю учреждения культуры в годы Великой Отечественной войны, тогда многие предметы бесследно исчезли. Сегодня в фондах краеведческого музея хранится более 217 тыс. предметов, это второе по количеству экспонатов собрание в Беларуси. Музейные предметы из 30 коллекций охватывают период от архейской эры (4-2,5 млрд лет назад) до наших дней.-0-