VІ Форум библиотекарей Беларуси проходит в НББ

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. VІ Форум библиотекарей Беларуси "Гуманитарно-просветительская деятельность библиотек в контексте общечеловеческих ценностей и белорусской государственности" открылся сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Традиционно форум проходит раз в три года. В этот раз в мероприятии участвуют почти 240 человек. Среди них - руководители и специалисты библиотек различных систем и ведомств, представители научных и учебных учреждений, органов законодательной и исполнительной власти, общественных объединений и организаций.

"Сегодня здесь присутствуют коллеги и единомышленники. Я очень рад, что мы поддерживаем традиции, которые были заложены нашими предшественниками, и продолжаем сохранять наше профессиональное сообщество и общение, - сказал во время открытия генеральный директор НББ Роман Мотульский.

На пленарном и секционных заседаниях обсуждаются проблемы нормативного правового обеспечения библиотечной отрасли, корпоративного взаимодействия библиотек Беларуси, внедрения информационных технологий в их деятельность, идет разговор о роли библиотек в социокультурной среде регионов, о библиотечной профессии. Кроме того, будут представлены итоги деятельности и приоритеты развития Белорусской библиотечной ассоциации.

По словам Романа Мотульского, когда в прошлом году пандемия затронула все сферы деятельности, в том числе и библиотечное дело страны, этот вызов оказался неожиданным и непредсказуемым. "Библиотекари достойно прошли этот путь, справились с неординарной и сложной задачей. Публичные библиотеки, когда у людей появилось больше свободного времени и возможностей их посетить, выработали новые методы и формы работы. Особую роль также сыграли библиотеки учебных заведений в связи с переходом на дистанционную работу, - сказал он. - Год назад нам казалось, что это временное явление, которое мы перешагнем, однако так, как было, уже не будет. Мир и страна изменились, и нам необходимо жить в тех условиях, которые есть, и выполнять свою миссию: белорусы по-прежнему должны оставаться читающей нацией. Одними из приоритетных задач являются реализация государственной политики в области библиотечного дела Беларуси, патриотическое воспитание молодежи. На мой взгляд, для успешного воплощения в жизнь наших планов необходимо пересмотреть организационные, технологические подходы, формы и методы, которые можно использовать на основании имеющихся в библиотечной отрасли ресурсов".

Во время форума запланировано проведение отчетно-выборной конференции Белорусской библиотечной ассоциации, на которой будет избран новый состав руководящих и рабочих органов профессионального общественного объединения.

28 мая пройдут секционные заседания и мастер-классы. Результатом общего обсуждения станет резолюции форума, которая зафиксирует принятые решения по дальнейшему развитию библиотечного дела страны.

Организаторами выступают Министерство культуры, Белорусская библиотечная ассоциация, Национальная библиотека.-0-