VII Международный конгресс "Библиотека как феномен культуры" пройдет в новом формате

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой в мире VII Международный конгресс "Библиотека как феномен культуры", посвященный страноведческой и краеведческой тематике, пройдет 21-22 октября в измененном формате. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальной библиотеке Беларуси.

Первый день конгресса, на полях которого запланирован I Международный краеведческий форум стран СНГ "Историко-культурное наследие регионов: изучение, сохранение, продвижение", пройдет онлайн. Участникам будет предоставлена возможность подключиться к видеотрансляции форума. Впоследствии видеозапись сможет посмотреть любой желающий. Во второй день конгресса мероприятия будут проходить как в здании Национальной библиотеки, так и онлайн.

Подробнее об изменениях в работе форума можно узнать из обновленного информационного письма на портале Национальной библиотеки. Программа и ссылка на сайт онлайн-трансляции будут предоставлены накануне мероприятия.-0-