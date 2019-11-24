Вики Габор: уже не представляю свою жизнь без музыки

24 ноября, Гливице /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Победитель детского конкурса песни "Евровидение-2019" польская певица Вики Габор призналась журналистам во время пресс-конференции, что уже не представляет свою жизнь без музыки, передает корреспондент БЕЛТА.

Вики Габор - 12 лет. Девочка родилась в Германии, начальное образование получила в Великобритании, а сейчас живет в Польше. "Однажды я взяла в руки микрофон и запела. С того дня я люблю музыку и уже не могу жить без нее", - призналась девочка.

Юная исполнительница отметила, что очень счастлива сегодня. "Это было моей мечтой, это лучший день в моей жизни. Не могу передать словами свои эмоции. Я очень счастлива и благодарна всем за поддержку, особенно своей семьей и друзьям", - сказала Вики.

Это уже вторая подряд победа Польши на детском "Евровидении". На этот раз песенный форум принимал южный польский город Гливице. Журналисты поинтересовались у Вики, в каком из польских городов мог бы пройти очередной песенный форум. "Я думаю, что это мог бы быть Краков", - отметила она.

Финал детского "Евровидения" состоялся сегодня. Польская юная певица получила 278 баллов от зрителей и жюри за исполнение песни "Супергерой". Второе место занял Ержан Максим из Казахстана (227), третье - испанка Мелани Гарсия (212). У Беларуси - 11 место. Страну на конкурсе представила 14-летняя Лиза Мисникова с песней "Пепельный". Она получила 92 балла.

На этот раз конкурс объединил юных исполнителей из 19 стран: Австралии, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Португалии, России, Северной Македонии, Сербии, Украины, Уэльса, Франции и хозяйки нынешнего конкурса - Польши. Его слоган - "Поделись радостью". Главной сценой песенного форума стала Arena Gliwice.-0-