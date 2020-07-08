Виртуальную экспозицию о князе Потемкине создадут в Кричевском историческом музее

8 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Виртуальную экспозицию, посвященную жизни и наследию князя Потемкина, планируют создать в Кричевском историческом музее. Мультимедийный продукт будет содержать фотографии, видеоподборку, тексты, разнообразную инфографику и интерактивы. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор исторического музея Кричева Владимир Мищенко.

"Наш совместный проект с ассоциацией "Агентство интеграционных инициатив" (Смоленск) "Дорогами Потемкина: по памятным местам князя-созидателя" стал одним из обладателей гранта президента Российской Федерации. Благодаря этому мы создадим виртуальную экспозицию, посвященную жизни и наследию князя. В нее войдет Кричевский музей, история Смоленщины, откуда родом Потемкин. Расскажем и про Крым, ведь в развитии этого полуострова Потемкин принимал активное участие, - рассказал Владимир Мищенко. - Мы хотим объединить в этом проекте все самые важные и знаковые места князя Потемкина, познакомить современников с историей его жизни и труда, рассказать про наследие и потомков. Это будет международный проект, в котором примут участие представители из Беларуси, России, Украины и Молдовы".

Первым этапом реализации проекта станет международный митап "Первый русский устроитель Крыма", который пройдет на берегу Черного моря. В сборе уникальных экспонатов крымского периода жизни Григория Потемкина примут участие краеведы, историки, географы, специалисты в сфере туризма, журналисты и молодежные активисты.

"Запланировано проведение международного исторического квеста "Чижево - малая родина Григория Потемкина", который пройдет в Смоленской области. Позже в Кричеве состоится пресс-тур и инстаграм-тур для журналистов и молодежи, - отметил директор. - Мы постараемся создать не только экспозицию, доступную каждому в любом уголке планеты, но хотим сделать новый туристический маршрут, который соединит Смоленск, Кричев и Крымский полуостров".

Стартует проект в октябре текущего года. Создание виртуальной экспозиции продлится до октября 2021 года.-0-