Витебская филармония отметит 30-летие гала-концертом ведущих коллективов

14 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебская областная филармония 22 мая отметит свое 30-летие гала-концертом с участием солистов и ведущих коллективов учреждения, сообщил журналистам художественный руководитель филармонии Владимир Бабарико, передает корреспондент БЕЛТА.

В этот день состоятся два мероприятия. Празднование начнется гала-концертом в 19.00. Новая программа, в которой примут участие все солисты и ведущие коллективы филармонии, создавалась на протяжении всего концертного сезона. Среди участников - симфонический оркестр филармонии и октет балалаек "Витебские виртуозы".

Ближе к ночи, в 22.00, пройдет концерт эстрадной музыки "Ночь в стиле ретро", где прозвучат хиты 1980-90-х годов. Филармония вернется во времена кислотных лосин, вызывающего макияжа и взрывных причесок. "Те, кому в мае исполняется 30 лет, смогут посетить этот концерт бесплатно при предъявлении паспорта", - добавил Владимир Бабарико.

Кроме того, 24 мая состоится празднование еще одной даты - 25-летия ансамбля танца, музыки и песни "Талака". За четверть века коллектив стал брендом не только в Беларуси, но и за рубежом. Каждый концерт "Талакі" - это яркое шоу, костюмированная музыкально-хореографическая феерия с живым звучанием народных песен и наигрышей, обработок и сочинений, написанных специально для ансамбля. "Для нашего коллектива это большое событие. Новую программу назвали "Базар большой", где будет два отделения: в первом покажем новые постановки, во втором собраны несколько лучших номеров из репертуара. Постараемся зрителю донести красоту белорусского фольклора, передать дух народной культуры и всего национального", - добавил художественный руководитель ансамбля заслуженный деятель искусств Беларуси Николай Подоляк.

Витебская областная филармония образована в 1989 году на базе гастрольно-концертного отделения Белорусской государственной филармонии по Витебской области. Учреждение было призвано пропагандировать классическую музыку, популяризировать национальную культуру и мировые исполнительские школы. В настоящее время областная филармония располагает большим залом на 424 и малым залом на 100 посадочных мест. Зал оборудован концертным роялем Steinway&Sons и духовым органом немецкой фирмы Glatter-Gоtz. Все это позволяет приглашать исполнителей мировой величины. Каждый год филармония проводит около 600 концертов.-0-