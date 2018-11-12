Витебский краеведческий музей на юбилейных выставках покажет кость мамонта, редкий фарфор и картины Пэна

12 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский областной краеведческий музей во время празднования своего 100-летия покажет посетителям кость мамонта, редкий фарфор и картины Юделя Пэна, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор музея Глеб Савицкий.

Праздничные мероприятия проходят с 12 по 16 ноября, в том числе в филиалах музея. В Художественном музее 14 ноября откроется выставка "Рэстаўрацыйная майстэрня". Гости смогут увидеть произведения живописи из фондов музея, которые прошли реставрацию в учреждении. Среди них работы Юделя Пэна "Цыган", "Дама в кресле", эскиз к картине "Хлеб" Татьяны Яблонской, а также неизвестных авторов - "Портрет папского прелата", икона "Одигитрия". В Музее истории частного коллекционирования 15 ноября начнет работу выставка "Векавая калекцыя". В ее экспозиции вышивка и фарфор из частной коллекции первого директора Витебского краеведческого музея Антона Бродовского. Он сам вышивал, представленные работы созданы в начале ХХ века.

Одной из наиболее интересных выставок станет "100 рарытэтаў да 100-годдзя музея". "Она покажет самые знаковые предметы, которые хранятся в наших фондах. Начиная от берестяной грамоты, которая датируется концом XIII века, кости мамонта до работ Юделя Пэна. Также будут представлены наиболее редкие предметы археологии и нумизматики, уникальная "Книга привилеев Витебска". Завершится празднование векового юбилея торжественным концертом в Витебском музыкальном колледже имени И.Соллертинского", - отметил Глеб Савицкий.

Кроме того, в течение недели состоятся презентации буклетов, которые расскажут о Художественном музее, Музее истории частного коллекционирования и музее-усадьбе И.Е. Репина "Здравнево", истории их создания и экспозициях.

Витебский областной краеведческий музей создан 12 ноября 1918 года, один из старейших в Беларуси. Первым директором стал Антон Бродовский. Кроме его собственной коллекции в фонды поступила значительная часть коллекций краеведа, коллекционера Вацлава Федоровича, эвакуированного в Витебск Виленского офицерского общества, ценные рукописи. После смерти витебского историка Алексея Сапунова в музей передали его архив и личные вещи. Тяжелые испытания выпали на долю учреждения культуры в годы Великой Отечественной войны, тогда многие предметы бесследно исчезли.-0-