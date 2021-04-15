Возвращенные в Беларусь книги и письма Хрептовичей представлены в НББ

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Кнігазбор Храптовічаў: на шляху вяртання" открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

В Музее книги НББ впервые представлены уникальные экспонаты: переписка XIX века представителей рода Хрептовичей и возвращенные из Германии в феврале 2020 года книги из их знаменитой библиотеки в Щорсах. С тех пор рукописи хранились в Национальной библиотеке. Возвращение происходило усилиями благотворительного фонда "Щорсы и Хрептовичи". С согласия последних владельцев обнаруженные ценные документы были переданы в Беларусь.

"История этой выставки началась более века назад. Еще в 1916 году в Щорсах проходила линия фронта Первой мировой войны. Великолепное имение Хрептовичей, одной из самых богатых семей Беларуси, попало в эпицентр военных действий. В подвале дворца разместился российский штаб, само здание неоднократно подвергалось обстрелам. Однако немецкие солдаты заняли весь дворец, сильно пострадавший от войны. Среди них был Юлиус Херман, образованный человек, который знал цену книгам. Он увидел разбросанные издания и листы, тщательно все собрал и отправил домой по почте. Вернувшись домой, он долгие годы изучал содержимое документов, делал заметки, а после смерти завещал своей семье вернуть книги на родину, - рассказала директор фонда Анна Булда.

По ее словам, в 2019 году внук немца Хельмут Фиккель связался с фондом. "Переписка завершилась визитом в Германию, в результате которого три книги из собрания Хрептовичей, переписка знаменитого дипломата Михаила Хрептовича со своей женой Еленой Нессельроде, а также заметки самого Юлиуса Хермана были привезены в Беларусь", - дополнила Анна Булда.

Как отметили организаторы, некогда библиотека, которую начинал собирать канцлер Иоахим Литавор Хрептович в XVIII веке, считалась одной из богатейших в Восточной Европе и насчитывала более 20 тыс. рукописей. На сегодня древние книги и переписка на французском языке являются чрезвычайно ценными памятниками своего времени, которые до сих пор нигде не публиковались.

Во время открытия выставки состоялась официальная передача книг и переписки Хрептовичей на хранение в Национальную библиотеку. "Уверен, возвращение, которое мы сегодня фиксируем, даст новый импульс возвращению наследия Хрептовичей на родину. Это знаковое событие еще раз доказывает, насколько богата белорусская книжная культура, как разнообразны наши культурные отношения со многими странами мира и сколь многое нам предстоит еще сделать, чтобы вернуть утерянные знания о прошлом", - подчеркнул заместитель генерального директора - директор по научной работе и издательской деятельности НББ Александр Суша.

Кроме того, на выставке предлагают увидеть художественные произведения студентов БНТУ, работавших волонтерами в летних лагерях по благоустройству имения Хрептовичей в Щорсах в 2018-2019 годах.

Посетить проект можно будет до 30 апреля.-0-