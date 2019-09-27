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27 сентября 2019, 16:53

Впервые в Беларуси вручат международную архитектурную премию имени Лазаря Хидекеля

12 октября в Беларуси впервые вручат престижную награду - Международную премию имени Лазаря Хидекеля за инновационные и экологические решения в архитектуре. Премию получат участники Минского международного биеннале молодых архитекторов "Леонардо" и Республиканского конкурса дипломных проектов вузов и ссузов, которые проводятся в рамках фестиваля "Архитектурная осень - 2019". Специально на церемонию награждения из Нью-Йорка приедет семья Лазаря Хидекеля, чтобы вручить приз победителям. Инициатором этого события в Минске выступил Центр белорусско-еврейского культурного наследия при поддержке компании А1.

Лазарь Хидекель вошел в историю как первый в мире супрематический архитектор-новатор, автор первого архитектурно-экологического манифеста. Создавая в 1920-1930-е годы беспрецедентно опережающие время проекты экогородов и городов будущего с космическими домами, сам он говорил: "Нас поймут через 100 лет". Символично, что ровно спустя век Беларусь вспоминает о всемирно признанном гении.

В 2020 году исполняется 100 лет художественному объединению УНОВИС ("Утвердители нового искусства"), созданному учениками и преподавателями Витебского народного художественного училища. Именно там - сначала у Марка Шагала, потом у Эля Лисицкого и Казимира Малевича - учился и Лазарь Хидекель, один из основателей УНОВИСа, в 16 лет возглавивший архитектурную мастерскую объединения (1920).

Международная премия для молодых архитекторов имени Лазаря Хидекеля была учреждена в 2013 году и вручалась в разных странах мира. Решение о том, кто получит ее в этом году, принимало международное жюри из числа судей Минского международного биеннале молодых архитекторов "Леонардо" во главе с президентом Международного союза архитекторов Томасом Воньером из США, а также члены жюри со стороны Международного общества Лазаря Хидекеля.

Его председатель - всемирно известный архитектор и дизайнер Марк Хидекель, сын Лазаря Хидекеля, который и будет вручать награду. В Минск он приедет со своим сыном - архитектором Романом Хидекелем ­ и женой Региной Хидекель - доктором искусствоведения, одним из ведущих экспертов по творчеству Лазаря Хидекеля и УНОВИСу. В состав жюри вошли знаменитый архитектор Рик Белл (США), Мартина Биглиарди (Швейцария), а также Даниэль Либескинд (США). Их профессиональный тандем с Захой Хадид известен всему миру, и оба всемирно знаменитых архитектора не раз подчеркивали, что влияние супрематизма было решающим в их творчестве.

"Лазарь Хидекель один из величайших новаторов в архитектуре. Его концепция пространства, функциональности и современности вдохновляла меня с тех пор, как я обнаружил его рисунки. В работах Хидекеля слово "инновация" не сноска, а центральный дух зданий", - отмечал Даниэль Либескинд.

Марк Хидекель продолжает дело своего отца, развивая идеи авангарда и супрематизма в собственных работах. Он является соавтором проекта "Аполлон - Союза" (жилой модуль и поселение на Луне), концепции нового типа небоскреба "Вертикальный хайвей" и нового типа урбанистической структуры "Город-мост". В 1983 году был удостоен гран-при на Всемирной архитектурной биеннале. Сейчас проектирует много объектов в Нью-Йорке и его окрестностях. Своим опытом Марк Хидекель поделится в Минске на лекциях для студентов и практикующих специалистов в рамках программы фестиваля "Архитектурная осень - 2019".

Лазарь Хидекель - это образ, который сможет послужить вдохновением и творческим импульсом для современников. Его идеи до сих пор остаются инновационными и передовыми. При этом зародились они именно в Витебске еще до того, как что-то подобное было создано в мире.

Проект реализуется при поддержке Белорусского союза архитекторов и Посольства США в Республике Беларусь.

Информационный партнер - Белорусского телеграфное агентство

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