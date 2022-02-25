"Все переворачивается внутри". Актеры Купаловского о премьере спектакля

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актеры Купаловского театра во время встречи с журналистами рассказали, что спектакль "Чакана гучна i да болю блiзка" по известной пьесе канадского драматурга Мориса Панича "Соглядатай" в постановке молодого белорусского режиссера Даниила Филипповича поднимет тему взаимоотношений между близкими людьми и ошеломит зрителей, сообщил корреспондент БЕЛТА.

По сюжету трагикомедии, жизнь сотрудника банка резко меняется, когда родная, но незнакомая тетушка спустя 30 лет присылает письмо с просьбой приехать к ней по причине скорой смерти. Главный герой Кэмп соглашается, однако совершенно не знает, как вести себя, он находится в растерянности. Постепенно обиды прошлого у него вырываются на свободу и провоцируют агрессию. Кэмп винит тетю Грэйс в своей несостоятельности, в том, что она отсутствовала в его жизни, когда была нужна. Винит даже в том, что от него ушла жена. Кажется, что главный герой приехал исключительно ради получения наследства, но детские травмы, эмоции и воспоминания полностью меняют ход событий.

"Зритель сможет увидеть то, о чем страшно сказать. Это, мне кажется, самая главная заслуга нашего Даниила (режиссера. - Прим. БЕЛТА). Редко бывает такое откровение. В душе главного героя все так бурлит, что это тревожит зрителя. По сценарию, видя душевные переживания своего племянника, я не могу даже заплакать, проронить хоть одно слово. Я только наблюдаю, но в это время у меня как у актрисы все переворачивается внутри. Это очень дорого для зрителя, - рассказала народная артистка Беларуси Зинаида Зубкова. - Людям тяжело открывать свои чувства даже самому близкому человеку, поэтому события, которые будут разворачиваться на сцене, ошеломят зрителей".

Помимо тетушки, главный герой винит в своих неудачах и бывшую жену, которая совершила ошибки, когда они еще были вместе. "Кэмп любил другую женщину, но обманом моя героиня его на себе женила. Она решила, что он будет человеком, который добьется многого в жизни, но в процессе совместной жизни разочаровалась",- рассказала о своей героине Татьяна Гулевич.

Зинаида Зубкова, продолжая разговор о персонаже, отмечает, что бывшая жена - жуткая эгоистка. Она не может простить мужчине, что он ее выгоняет и поэтому она каждый раз снова появляется.

Сергей Бирульчик, играющий главного героя, видит проблему во взаимоотношениях с женой и в самом герое, отмечая, что, несмотря ни на что, он сам выбрал девушку, которую не любит. Перейдя к разговору о самом Кэмпе, актер рассказал, что решения, которые принимает его герой, он не поддерживает. "Мне кажется, мы с ним очень похожи. Он мне напоминает о моем детстве, все его мысли возникали и в моей в голове, в моем настоящем детстве, но решение всего этого у нас разное", - сказал актер.

Премьера спектакля "Чакана гучна i да болю блiзка" состоится на сцене Купаловского театра 25 февраля.-0-