Второй сезон конкурса буктрейлеров "Книга с экрана" посвящен теме малой родины

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй сезон республиканского творческого конкурса "Книга с экрана" по произведениям белорусских авторов посвящен теме малой родины, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Юлия Зинкевич.

"Мы продолжаем творческий конкурс "Книга с экрана" и приглашаем школьников, учащихся средних специальных учебных заведений, студенческую и работающую молодежь к участию во втором сезоне. Это могут быть как индивидуальные участники, так и творческие группы ребят. Вторая часть проекта будет посвящена Году малой родины, а 1,5-минутные мини-фильмы, созданные начинающими сценаристами, операторами и режиссерами и популяризирующие ту или иную книгу, мы предлагаем создать по произведениям белорусских авторов. Также хотелось бы, чтобы к конкурсу по созданию книжных трейлеров присоединись белорусские издательства", - рассказала Юлия Зинкевич.

Второй сезон стартует 18 мая. Итоги планируется подвести в начале августа. "Традиционно конкурс пройдет в три этапа: до 28 июня районный, до 24 июля областной и до 8 августа республиканский. Оценки творческим работам даст профессиональное жюри. Награждение победителей первого и второго сезонов состоится в сентябре во время Дня белорусской письменности, который в этом году планируется провести в Белыничах", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Первый сезон конкурса был посвящен 75-летию Великой Победы. В нем участвовали 360 творческих работ, подготовленных учащейся и работающей молодежью. На победу в республиканском финале претендовал 91 буктрейлер по книгам военной тематики, 48 приняли участие в специальной номинации "Лучший буктрейлер онлайн".

Организаторами республиканского творческого конкурса выступают БРСМ, Министерство информации, Союз писателей Беларуси и Национальная библиотека. Цель конкурса - популяризация чтения, создание рекламного продукта для книг, популяризация творчества современных авторов Беларуси и актуализация интереса к художественной литературе. -0-