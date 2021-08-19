Выпущена книга о трагедии и героизме евреев Глубокского района в годы ВОВ 

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга "Глубокское гетто. Они победили смерть" вышла в серии "Беларусь. Трагедия и правда памяти" в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки", сообщили БЕЛТА в издательстве.





Издание подготовлено "Белорусской энциклопедией" при содействии Глубокского районного исполнительного комитета Витебской области и Глубокского историко-этнографического музея. Книга посвящена трагедии и героизму евреев Глубокского региона в годы Великой Отечественной войны.





"Данная книга - это 136 страниц истории, правды и боли. Первые главы книги подробно рассказывают о еврейской общине Глубокого, возникшей в середине XVI века и ставшей со временем важным фактором социально-экономического развития Глубокского края. Этот очаг самобытной культуры еврейского народа был безжалостно уничтожен вместе с подавляющим большинством ее носителей ворвавшимся в мирный край врагом в годы Великой Отечественной войны. В книге рассказывается об истории создания немецко-фашистскими захватчиками еврейских гетто в Глубоком и других населенных пунктах региона, о тех мучениях и истязаниях, которым регулярно подвергались их узники, о жестоком и планомерном уничтожении местных евреев нацистами и их пособниками. Всего в Глубоком погибли около 10 тыс. человек еврейской национальности", - рассказали в издательстве.





Отдельная глава издания посвящена сопротивлению нацистам узников Глубокского гетто. Особое внимание в ней уделено вооруженному восстанию глубокских евреев 19 августа 1943 года. Оно вспыхнуло во время операции гитлеровцев по полному уничтожению гетто. В ходе него были убиты и ранены около 100 нацистских палачей. Некоторым из восставших удалось спастись и продолжить борьбу с оккупантами в партизанских отрядах.





"В книге читатель также найдет материалы о людях Глубокского края, официально признанных в Израиле праведниками народов мира. Несмотря на смертельный риск для себя и своих семей, они спасали евреев от расправы. Отдельные главы рассказывают о том, как увековечена память убитых и замученных во время холокоста евреев в самом Глубокском районе и в Израиле, о судьбах некоторых выживших узников гетто", - добавили в издательстве.





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Издание проиллюстрировано историческими и современными фотографиями, фотокопиями архивных документов. При подготовке книги использованы материалы из фондов Национального архива Беларуси, Зонального государственного архива в Полоцке, Мемориального комплекса холокоста "Яд Вашем", Мемориального музея холокоста в США, цифрового архива фотографий Второй мировой войны War Album.-0-