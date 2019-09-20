Вышел фильм с Тиной Кароль в главной роли!

Состоялась премьера короткометражного фильма "Бывшие" режиссера Евгения Баранова, где главную роль сыграла популярная украинская певица Тина Кароль. Певица выступила в роли девушки, которая пытается выстроить отношения с возлюбленным, но ее никак не отпускают фантомы ее бывших парней.

"Бывшие" - это интеллектуальное кино. В нем раскрыт вопрос трудного выбора человека в борьбе между прошлым и настоящим. И этот выбор определяет его завтрашний день", - говорит автор идеи фильма Виктория Баранова.

Стоит отметить, что в фильме Тина появилась в необычном образе коротко стриженной брюнетки без ее фирменной красной помады. Сама Тина рассказала, что героиня полная ее противоположность.

Кинолента уже была представлена на нескольких европейских фестивалях, и даже успела стать финалистом международного кинофестиваля ARFF в Барселоне.

Премьеру фильма певица анонсировала у себя в Instagram, а сам фильм уже можно посмотреть на Youtube-канале артистки.

Напоминаем, что Тина Кароль выступит с большими сольными концертами 20 ноября в Гомеле и 21 ноября в Минске.

Ссылка на фильм

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