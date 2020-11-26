Вышла в свет энциклопедия о Владимире Короткевиче

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энциклопедический справочник "Уладзімір Караткевіч" вышел в издательстве "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки". Об этом БЕЛТА сообщили в издательстве.

"В этом году исполнилось 90 лет со дня рождения классика белорусской литературы Владимира Короткевича. Писатель через свои произведения сумел пробудить народную память, достоинство белорусов, уважение к историческому прошлому и родному языку. Уже издан 8-томный сборник произведений Короткевича, в процессе издания находится сборник в 25 томах, выходят книги воспоминаний о литераторе. Но, к сожалению, до этого времени не существовало полноценного энциклопедического издания о писателе, где можно было бы найти информацию о произведениях автора, его окружении, друзьях, тех, кто оказывал влияние на его творчество. Энциклопедический справочник "Уладзімір Караткевіч" должен заполнить эту нишу и стать своеобразной искренней благодарностью классику", - подчеркнули в "Белорусской энциклопедии".

В издании собрано около 1 тыс. статей о жизни и творчестве писателя, которые посвящены родным, близким, друзьям, людям, которые исследовали и исследуют его литературную деятельность. Упоминаются и те, для кого личность классика стала источником вдохновения. В справочник вошли литературоведческие статьи о романах и повестях, значимых очерках Владимира Короткевича. Подробно рассматриваются художественные средства, которые он использовал. "Некоторые статьи в будущем могут стать полноценной темой для защиты кандидатских и докторских диссертаций, студенты смогут использовать их для написания курсовых работ, учителя найдут множество полезной информации для подготовки к занятиям, а ученики - дополнительный материал для получения знаний", - отметили в издательстве.

В подготовке книги к изданию принимали участие ученые ведущих вузов страны, Национальной академии наук, Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства, сотрудники Национальной библиотеки Беларуси, журналисты-краеведы. В справочнике много иллюстраций, фотографий из архивов, репродукции живописных и графических работ.-0-