Выставка "30 лет первой белорусской галерее" открылась в НББ

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "30 лет первой белорусской галерее" к юбилею авторской некоммерческой концептуальной галереи "Брама" открылась сегодня в галерее "Ракурс" Национальной библиотеки Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы являемся не только храмом книги, но еще и храмом искусства, творчества. Особенно с того момента, как переехали в новое здание библиотеки, - сказала во время открытия генеральный директор Национальной библиотеки Оксана Книжникова. - Благодаря этому появилась возможность в таком красивом "алмазе знаний" проводить много мероприятий. В библиотеке есть пять замечательных галерей. Надеемся, что и "Брама" будет существовать многие годы".

Проект представляет ретроспективный дайджест 30 лет существования некоммерческой концептуальной галереи. На ее счету - около 300 выставок и проектов, в том числе международного формата. Экспозиции украшали фестивали и премьеры, открывали новые имена.

Заместитель председателя Белорусского союза художников Андрей Басалыга поздравил проект с круглой датой и отметил его важность в культурной жизни города.

"За эти годы многие галереи закрывались и открывались, а "Брама" живет. И ведь она абсолютно некоммерческая. Здесь собраны работы звезд белорусского концептуального искусства. Большинство из них являются друзьями Белорусского союза художников. Это большая работа и значимое событие для культурной жизни столицы. Я рад, что такая галерея есть и на протяжении 30 лет мы имеем связь с ней", - подчеркнул он.

Всего за 30 лет существование "Брамы" около 500 участников выставок представляли здесь свои творческие работы.

В экспозиции собраны произведения разных художников и мастеров. Разница между их созданием может достигать 40 лет. Экспонаты представляют широкую палитру видов, жанров и стилей. Здесь есть живопись, скульптура, графика. Разнообразен и материал в работе - текстиль, металл, стекло, керамика, фарфор.

Куратор проекта - основательница первой галереи суверенной Беларуси - авторской некоммерческой концептуальной галереи "Брама", член Белорусского союза художников, Белорусского союза дизайнеров, Белорусского союза литературно-художественных критиков, Международной ассоциации искусствоведов Лариса Финкельштейн.

Прекрасные образцы белорусского изобразительного и декоративного искусства будут доступны для публики до 1 марта.-0-