Выставка акварели Геннадия Шутова откроется в Национальном художественном музее 26 марта

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Рэчаіснасць", посвященная 80-летию со дня рождения белорусского акварелиста и графика Геннадия Шутова, откроется 26 марта в Национальном художественном музее Беларуси, сообщила БЕЛТА куратор проекта, младший научный сотрудник музея Екатерина Дасько.

В экспозиции будут представлены более 50 произведений художника 1960-2010-х годов. Ведущими в творчестве Геннадия Шутова являются жанры натюрморта и пейзажа. Выставка позволит проследить художественный путь, увидеть творческие поиски мастера, раскрыть грани личности автора.

"Картины Шутова повествуют об окружающей жизни человека - пейзажах, которые он видел, натюрмортах, предметах истории и быта. Художник обладал особенным даром - умением рассмотреть поэзию жизни в ее простоте. Его натюрморты скомпонованы из хорошо знакомых предметов: ключи, части деревянной постройки, глиняные горшки, засохшие букеты, фотографии, стеклянные сосуды, обрывки газет, журналов, - рассказала куратор выставки. - В своих пейзажах с виртуозной композицией художник не просто фиксирует местность, а пропускает ее через призму своей личности".

Название экспозиции - "Рэчаіснасць" - говорит о том, что посетители окажутся в реальности автора, состоящей из природных и исторических явлений.

Выставка будет работать по 25 апреля.

Геннадий Шутов (1939-2017) - акварелист, график. Окончил Витебское художественно-графическое педучилище, затем Московский полиграфический институт. Член Белорусского союза художников. С 1976 по 1986 год был председателем правления Витебской областной организации Союза художников БССР. Награжден орденом "Знак Почета". В 1996 году было присвоено звание "Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь". В 2011 году стал лауреатом Специальной премии Президента Беларуси за значительный вклад в развитие современного изобразительного искусства и создание уникальных натюрмортов. Работы художника хранятся в различных музейных и частных коллекциях: Государственной Третьяковской галерее, Метрополитен-музее в Нью-Йорке, Национальном художественном музее Беларуси, музеях Парижа, Киева, Ашхабада, Смоленска, Витебска, Могилева, Полоцка.-0-