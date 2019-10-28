Выставка "Баухаус. Белый город Тель-Авива" пройдет в Минске

Как сообщили БЕЛТА в Израильском культурном центре "Натив" при посольстве Израиля в Беларуси, уникальный выставочный проект "Баухаус. Белый город Тель-Авива" будет представлен столичной публике с 29 октября по 12 ноября в Национальном историческом музее.

В 2019 году во всем мире отмечают 100-летний юбилей Высшей школы строительства и художественного конструирования Баухаус, основанной в немецком городе Веймаре в 1919 году. Архитекторы, собравшиеся там, провозгласили рождение нового направления. На смену стилям прошлых эпох с их избыточностью архитектурных элементов придет целесообразность, функциональность и удобство, которое и есть красота в эпоху электричества, пароходов и аэропланов, считали основатели нового стиля.

Баухаус - самое заметное явление в дизайне и архитектуре XX века. Принципы школы распространились по всему миру и стали основополагающими в модернизме. Когда в 1933 году в нацистской Германии школа закрылась, учителя и ученики Баухауса продолжили свое дело в других странах.

Свое полноценное воплощение идеи Баухауса нашли в Тель-Авиве, куда в 1930-е годы приехали представители школы. Город был еще новый, стремительно рос, требовалось новое жилье и общественные здания. И Тель-Авив оказался идеальным местом для воплощения мечты веймарских конструктивистов. За шесть лет был возведен основной корпус построек в стиле баухаус - более трех тысяч зданий.

Сегодня Тель-Авив знаменит своим архитектурным ансамблем в стиле баухаус. Это самый масштабный осуществленный проект в этом архитектурном направлении.

Задача уникального выставочного проекта "Баухаус. Белый город Тель-Авива" - познакомить широкую аудиторию с израильским модернизмом 1930-1940-х, наследующим традиции Баухауса. Одна из наиболее значимых "коллекций" такой архитектуры - квартал Белый город - несомненное градостроительное чудо. В 2003 году ЮНЕСКО внесло Белый город в список объектов Всемирного культурного наследия как "выдающийся пример нового градостроительства и архитектуры начала XX века".

За последние годы район претерпел масштабную реконструкцию, были приведены в порядок десятки зданий. Специалисты Центра Баухауса отобрали для экспозиции наиболее примечательные примеры реконструкции. На фотографиях можно видеть, в каком состоянии находились охраняемые ЮНЕСКО здания и как они впоследствии преобразились. Экспозиция демонстрирует всю сложность программы по сохранению архитектурного наследия города и включению его в современный контекст.

Информационный партнер выставки "Баухаус. Белый город Тель-Авива" - Белорусское телеграфное агентство (БелТА)