Выставка "Хрустальная пора" соберет работы юных мастеров живописи, графики и скульптуры

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка-конкурс детского творчества "Хрустальная пора" откроется 14 января в художественной галерее "Университет культуры". Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

В экспозиции - работы учащихся детских художественных школ искусств Минска и Минского государственного дворца детей и молодежи. "В качестве задания молодым художникам предложили запечатлеть зимнюю пору с помощью живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства", - поделились организаторы.

Конкурс пройдет в трех возрастных группах: 5-8, 9-12 и 13-16 лет. По завершению выставки работы участников будут оценивать профессиональные художники, искусствоведы, преподаватели изобразительного искусства. Кроме того, будет создан электронный каталог с произведениями молодых авторов.

В галерее отметили, что поддержка творческой молодежи - приоритетное направление в их работе. "Эта выставка проводится во второй раз и интересна тем, что дает возможность молодым авторам продемонстрировать свои работы перед экспертами, сравнить уровень с другими участниками и расширить свой кругозор", - добавили в галерее.

Целью "Хрустальной поры" является совершенствование духовно-нравственного воспитания и формирование творческой личности учащихся, поддержка талантливых детей и молодежи.

Работы участников можно увидеть до 29 января.-0-