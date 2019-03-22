Выставка художников современной Витебской школы открылась в центре Парижа

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка произведений современных белорусских художников Витебской школы открылась в центре Парижа, в галерее Intelligence, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси во Франции.

В экспозицию вошли работы витебских авторов Виктора Шилко, Олега Захаревича, Олега Крошкина, Олега Сковородко, Николая Дундина, а также минских - Сергея Давидовича и Сергея Плотникова.

Посол Беларуси во Франции, постоянный представитель страны при ЮНЕСКО Игорь Фисенко, выступая на торжественной церемонии открытия выставки, особо отметил важность представления белорусского искусства за пределами страны. Дипломат подчеркнул, что многие выходцы из Беларуси и именно из Витебска в начале ХХ столетия фактически заложили фундамент одной из самых известных в мире школ современного искусства - Парижской школы.

Игорь Фисенко также напомнил о проведении в прошлом году в Париже выставки "Шагал, Малевич, Лисицкий. Авангард в Витебске 1918-1922", теперь же французские поклонники живописи могут познакомиться с современными витебскими художниками, последователями известных мастеров.

Выставка организована посольством Беларуси во Франции при активном участии куратора экспозиции, представительницы белорусской диаспоры Анастасии Даниловой.-0-