Выставка к 100-летию выхода первого номера детского журнала "Зоркі" открылась в Минске

Фото kupala-museum.by

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Зоркі для дзетак" к 100-летию выхода первого номера детского журнала "Зоркі" открылась в Государственном литературном музее Янки Купалы. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры. "Детские журналы представляют собой, в отличие от периодики для взрослых, отдельный яркий мир. Иногда мы на всю жизнь запоминаем, какие журналы в детстве листали и искали в ларьке. И если сегодня детские издания можно найти на любой вкус и кошелек, то еще сто лет назад даже единственный журнал был желанным подарком для любого ребенка", - отметили организаторы. Детский журнал "Зоркі" издавался каждый месяц в Минске с февраля 1921 года по июнь 1922 года на белорусском языке. Главным редактором журнала был коллега Янки Купалы Змитрок Бядуля. Принимал участие в создании журнала и сам Янка Купала. В "Зорках" были напечатаны стихи Янки Купалы "Песня і казка", "Бай", "Сын і маці", его переводы с русского и польского языков. Музей предлагает посетителям заглянуть в мир старой детской прессы: увидеть, какими стихами зачитывались белорусские дети, в какие игры им предлагали сыграть и какие песни петь. Познакомиться со столетней периодикой можно по 22 февраля.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!