Выставка к 455-летию принятия Статута ВКЛ 1566 года открылась в НББ

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематическая выставка, посвященная 455-летию принятия Статута Великого Княжества Литовского 1566 года, открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили отделе обслуживания официальными документами.

"В ноябре 1551 года великий князь Жигимонт Август дал согласие на создание законодательной комиссии с целью усовершенствования Статута 1529 года. Руководителем комиссии стал Николай Радзивилл Черный. Работа над вторым Статутом длилась более десяти лет, - рассказали в НББ. - Во второй Статут вошли нормы практически всех существовавших тогда отраслей права, они были отражены в 14 разделах и 267 статьях. Принятый документ оказался большим по объему, чем Статут 1529 года, лучшим по систематизации материалов и уровню кодификационной техники. Он был написан на белорусском языке, понятном простому населению, и несколько раз переводился на латинский, польский, немецкий, русский и другие языки".

Как отмечается, известно 58 рукописных текстов Статута: 13 на белорусском языке, 40 на польском, 5 на латинском. "Этот документ долгое время служил примером и образцом систематизации законодательства. Многие его положения опережали свое время и имели ярко выраженный программный характер, ориентированный на будущее, что выводило его в число самых прогрессивных европейских законов своего времени", - подчеркнули в библиотеке.

Экспозиция насчитывает более 70 документов, среди которых - книги, периодические издания, электронные оптические диски. Тематические разделы проекта рассказывают об истории составления и принятия Статута, его роли в развитии отечественного конституционного права, становлении судоустройства, правовом регулировании основных институтов гражданского и семейного права Беларуси по Статутам ВКЛ.

Выставка заинтересует научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических и исторических факультетов, политологов - всех, кто интересуется отечественной историей государства и права.-0-