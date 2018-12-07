Выставка к 90-летнему юбилею Чингиза Айтматова откроется 12 декабря в Минске

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книжно-иллюстративная выставка "Ковчег Чингиза Айтматова", приуроченная к 90-летнему юбилею писателя, откроется 12 декабря в Минске в Национальной библиотеке, сообщили БЕЛТА организаторы.

Экспозиция представит произведения Чингиза Айтматова, литературу о жизни и творчестве писателя из библиотечного фонда. Особое место займут переводы на белорусский язык повестей "Джаміля", "Бывай, Гюльсары!", "Першы настаўнік", романов "Буранны паўстанак: I вякуе дзень даўжэй за век" и "Калі падаюць горы. Вечная нявеста".

Богатый и разнообразный иллюстративный материал и издания, подаренные Кыргызстаном Национальной библиотеке: энциклопедия "Вселенная Айтматова", сборник произведений Чингиза Айтматова "Белый дождь" и 4 части видеопересказа эпоса "Манас" дополнят выставку.

Кроме того, будет работать передвижная фотовыставка посольства Кыргызстана в Беларуси "Айтматов - дипломат".

"Известный и почитаемый во всем мире писатель Чингиз Айтматов оставил после себя богатое литературное наследие. Его произведения, пронизанные национальными мифами и легендами, по сей день вызывают неподдельный интерес большого круга читателей", - отметили в Национальной библиотеке.

Выставка, которая организована совместно с посольством Кыргызстана в Беларуси, будет действовать до 10 января.-0-