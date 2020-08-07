Выставка к Международному дню молодежи открылась в НББ

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематическая выставка "Будущее за молодежью!", посвященная Международному дню молодежи, открылась сегодня в Национальной библиотеке. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

"Посетители смогут познакомиться с информацией о государственной молодежной политике Беларуси, положении молодых людей в современном мире, их правах, здоровье и отдыхе, об образовании и рынке труда. Выставка представляет интерес для преподавателей, деятелей науки, студентов, специалистов в области демографии, социологов, работников органов государственного управления, для всех, кто интересуется вопросами молодежной политики в нашей стране и мире", - рассказали в библиотеке.

Экспозиция раскрывает социальные, культурные, экономические и политические аспекты положения молодежи в современном обществе. НББ представила более 100 изданий, среди которых публикации зарубежных и отечественных авторов, документы международных организаций на русском и английском языках.

Выставка продлится по 14 сентября.

Международный день молодежи отмечается 12 августа. По данным ОНН, в мире проживает рекордное число молодых людей - около 1,8 млрд детей и подростков в возрасте от 10 до 24 лет. В Беларуси возрастной предел молодежи определен от 16 до 30 лет. Государственная молодежная политика - приоритетное направление социальной и экономической политики страны.-0-