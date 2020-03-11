Выставка ко Дню Конституции откроется 16 марта в Национальной библиотеке

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка раритетов из Беларуси и Латвии "Прообраз европейской Конституции", приуроченная ко Дню Конституции, откроется 16 марта в Музее книги Национальной библиотеки Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Белорусы были одними из первых в мире, кто обрел конституционное законодательство. Статут Великого Княжества Литовского, составленный по-белорусски и утвержденный в 1588 году, имел все черты настоящей Конституции. Его появление поставило наш народ на пьедестал основателей конституционного законодательства в Европе и мире, - рассказали в НББ. - Очень показательно, что древняя белорусско-литовская Конституция была перенята многими другими народами и стала основой правовой системы разных стран. Статут ВКЛ 1588 года использовался при кодификации прусского права в конце XVI века, составлении Соборного уложения 1649 года в Московском царстве, был письменным сводом действующего права и применялся в судах на территории Литвы, Латвии, Польши, России, Украины, Эстонии".

В XVII-ХIХ веках Статут был переведен на русский, украинский, немецкий, французский, латинский языки. Фактически он стал в Европе прообразом Конституции, построенной на принципах демократии, равенства, справедливости, верховенства права.

На выставке впервые будет представлен широкой публике почти никому не известный список Статута ВКЛ 1588 года в переводе на немецкий язык начала XVIII века из собрания одной из старейших библиотек Европы - Академической библиотеки Латвийского университета. Также на выставке можно будет увидеть печатные экземпляры Статута XVII-XIX веков из фонда Национальной библиотеки на других европейских языках, свидетельствующие о широком влиянии белорусской правовой культуры на формирование международного конституционного законодательства.

Выставка будет работать по 19 апреля. Она организована при участии посольства Беларуси в Латвии и Академической библиотеки Латвийского университета.-0-