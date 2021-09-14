14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка ко Дню народного единства открылась во Дворце Независимости Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.Экспозиция декоративно-прикладного искусства учреждений культуры города Минска и всех областей страны развернулась в Зале торжественных церемоний. На тематической площадке "Пояс адзiнства" демонстрируется традиционная художественная культура Беларуси. Это многочисленные изделия народных ремесел - от гончарного искусства до лозоплетения, тканая национальная одежда с вышивкой, маляванки, вытинанки, батлейка, образцы иконописи и многое другое.Каждая представленная на выставке работа уникальна и отражает историко-культурное наследие региона, где она была сделана. Идея экспозиции - трансформация традиционных видов народных художественных ремесел в современное декоративно-прикладное искусство.Министр культуры Анатолий Маркевич подчеркнул, что без прошлого нет будущего. "Нас объединяет большая история. И каждый работник сферы культуры делает свой вклад для того, чтобы те достижения, которыми гордится наше государство, могли быть представлены всем жителям нашей страны. Мы очень гордимся тем, что выставка "Пояс адзiнства" сегодня открывается в этом чудесном месте - Дворце Независимости", - сказал министр.Он подчеркнул, что мастера народных ремесел прославляют историю страны. При этом в творчестве каждого региона есть свои отличительные особенности. "Мы видим, что это дело очень нужно для наших людей, является очень важным. Конечно, мы стараемся поддерживать ремесла и материально. Хотя сегодня мы видим, что ремеслами можно зарабатывать деньги. Каждая выставка - это выставка-продажа. И человек, который познакомился с изделиями, имеет возможность приобрести их", - отметил Анатолий Маркевич и подчеркнул, что народные ремесла в последнее время приобретают популярность, в том числе среди молодежи, а изделия пользуются спросом у покупателей.На открытии выставки он отметил, что экспозиция дает возможность прикоснуться к наследию белорусского народа, своим корням.Председатель общественного объединения "Белорусский союз художников" Глеб Отчик подчеркнул, что искусство объединяет народ и регионы страны. Выставку он назвал очень выразительной и яркой, выразив надежду, что это станет первым шагом к появлению в Беларуси музея декоративно-прикладного искусства.В свою очередь председатель совета спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи, ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова отметила, что в словосочетании "Пояс единства" есть все, что соединяет людей, дорожащих своим краем и культурой. "Здесь соединены традиции, которые невозможно переоценить. Здесь вековые звучат голоса, настроения, мы видим удивительные краски, - сказала она. - Особый предмет гордости, что наша выставка озвучена именно музыкой, что мы слышим белорусские народные инструменты, слышим ту культуру, которая родилась из недр народного творчества. Я имею в виду профессиональную культуру, когда наши инструменты сегодня способны исполнять очень сложную партитуру. И я горжусь тем, что это делает в том числе наша замечательная творческая молодежь. Песня, народный танец - это душа народа".-0-

Фото Сергея Шелега