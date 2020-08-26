Выставка ко Дню знаний откроется 27 августа в Национальной библиотеке

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественная выставка "Мая літара" откроется 27 августа в Национальной библиотеке Беларуси. Проект приурочен ко Дню знаний, об этом БЕЛТА сообщили в НББ.

"Выставка объединяет работы художников разного возраста арт-студий "Зебра" и "Зебрик". Рядом с картинами нынешних учеников будут произведения тех, кто окончил изостудию 5-7 лет назад, получил художественное образование и освоил творческие профессии", - рассказали организаторы.

В экспозиции - вольный набор изображений кириллических и латинских букв. "Выставка сочетает собственно работы и фотоснимки, где кроме самих рисунков можно увидеть еще и их авторов. Произведения демонстрируют вольные ассоциации художников с той или иной буквой. Работы объединяет общая идея - сквозь букву показать стремления, интересы и мировоззрение", - отметили в библиотеке.

Выставка продлится по 1 ноября.-0-