Выставка копий фресковой живописи XII-XIV веков открывается в Могилеве

10 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Выставка копий фресковой живописи XII-XIV веков "Образ. Традиция. Время" начнет работу 10 апреля в Могилевском областном художественном музее имени П.В.Масленикова. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор учреждения культуры Елена Боброва.

"В экспозицию вошли фрагменты фресок уникальных памятников древнерусского зодчества - Спасо-Преображенской церкви в Полоцке, храма Рождества Богородицы и Спасо-Преображенской церкви в Пскове, - отметила директор. - Это исключительные экспонаты с точки зрения трактовки евангельских сюжетов и иллюстрации духовной жизни человека времен Древней Руси. Теперь у наших посетителей есть возможность наглядно познакомиться с историей редких артефактов и проникнуться атмосферой ушедшей эпохи".

По словам Елены Бобровой, этот выставочный проект во многом состоялся благодаря деятельности студентов Белорусской государственной академии искусств. Копии фресок были выполнены во время их творческой экспедиции в 1980-х годах. С тех пор экспонаты начали свой путь вне стен древних храмов и церквей, находя новое прочтение в выставочных центрах, музеях и галереях.-0-