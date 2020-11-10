Выставка о белорусских защитниках Сталинграда откроется в музее истории ВОВ

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Сталинград 1942-1943. Белорусы на защите города", подготовленная сотрудниками Государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва" при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, откроется 13 ноября в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

"Впервые жители Минска и гости столицы смогут увидеть музейные предметы и фотодокументальный материал из собрания музея-заповедника "Сталинградская битва". Экспозиция расскажет о грандиозном сражении, давшем всему миру пример высочайшего героизма и самопожертвования советских воинов, и в то же время напомнит о трагедии войны, ее жестоких испытаниях и драматизме, об опасности милитаризма и нацизма", - отметили организаторы.

История Сталинградской битвы раскрывается через судьбы белорусов и уроженцев страны. В экспозиции представлены документы, фотографии, личные вещи, образцы вооружения, обмундирования, мемуарная литература, плакаты военного времени. Каждый раздел посвящен определенному этапу битвы на Волге - тяжелым боям на дальних и ближних подступах к Сталинграду, противостоянию на его улицах, событиям героического наступления советских войск. Раскроется и тема трагедии мирного населения.

Посетить проект можно по 21 декабря.-0-

Фото организаторов