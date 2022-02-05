Выставка о священниках и монахах - участниках ВОВ открылась в БГУ

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ начала работать выставка "Наша Победа", сообщает БЕЛТА.

Экспозиция, подготовленная сестрами Свято-Елисаветинского монастыря к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приурочена к Году исторической памяти. Главная задача выставки - знакомство со священнослужителями и монахами, которые были участниками Великой Отечественной войны, пережили все испытания трагических событий и продолжили свой подвиг на духовном фронте в мирное время. Десятки фотографий, документы, письма с фронта воссоздают атмосферу военных лет и патриотического служения церкви во время войны. Дополняют тематическую выставку макеты солдат и самолетов.

Проректор по воспитательной работе и социальным вопросам БГУ Иван Янушевич поблагодарил организаторов экспозиции за искреннее и бережное отношение к памяти героев, выразил признательность за возможность напомнить о подвиге советского народа. "Сегодня мы наблюдаем надуманный информационный вирус, толкающий человечество к пропасти. Очень важно помнить уроки, которые преподала нам война, и предотвратить повторение подобного", - сказал представитель вуза.

Настоятель храма Анастасии Узорешительницы иерей Виталий (Малишевский) также напомнил о событиях прошлого и необходимости сопоставлять их с настоящим, анализировать ситуацию в мире и делать разумные выводы. "Человек, не помнящий прошлого, не имеет будущего", - резюмировал отец Виталий.

Экспозиция, организаторами которой выступают БГУ и Свято-Елизаветинский монастырь Минска, будет работать в лицее БГУ до 28 февраля.-0-

Фото БГУ