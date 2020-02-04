Выставка работ и личных вещей из путешествий Петруся Бровки откроется в Минске

4 февраля, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Выставка "З місіяй - у падарожжа", приуроченная к 115-летию со дня рождения народного поэта Беларуси Петруся Бровки, откроется 5 февраля в Литературном музее Петруся Бровки, сообщили БЕЛТА в учреждении.

На выставке будут представлены работы белорусского поэта и писателя, посвященные поездкам в другие страны. "На ней посетители увидят Петруся Бровку как участника межкультурной коммуникации между белорусами и народами ближнего и дальнего зарубежья. Во время путешествий поэт расширял круг друзей, создавал новые художественные произведения и публицистические статьи. Экспозиция познакомит с сувенирами, фотографиями, личными вещами путешественника. Поездка - опыт для каждого из нас, а для поэта - это возможность вдохновиться, написать стихотворение, рассказать соотечественникам о другом, далеком и иногда незнакомом мире", - отметили в музее.

Выставка будет работать по 8 мая.

Петрусь Бровка - белорусский и советский писатель, поэт, переводчик, драматург, публицист. Автор знаменитых стихотворений "Пахне чабор…", "Як ліст дубовы…", "Ты - мая пчолка", "Калі надыдзе час спачыну…", романа "Калі зліваюцца рэкі" и других. Он переводил на белорусский язык произведения Тараса Шевченко, Владимира Маяковского, Павла Тычины, Николая Бажана, Александра Твардовского, Михаила Исаковского, Александра Прокофьева, Джорджа Байрона.-0-