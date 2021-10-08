Выставка работ современных белорусских художниц и лекции о гендерных стереотипах пройдут в БГПУ

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка с 11 по 15 октября в рамках проекта "ОНА в искусстве и жизни", инициированного членами Волонтерского отряда ЦУР, пройдет выставка работ современных белорусских художниц и серия лекций, посвященных гендерным стереотипам и амплуа женщины в истории искусства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В течение недели у посетителей выставки будет возможность не только познакомиться с работами белорусских художниц, но и прослушать лекции об образе женщины в белорусском искусстве и национальной символике, принять участие в международном научно-практическом круглом столе "Муза и/или творец: гендерные стереотипы в искусстве", посетить профориентационные встречи "Создай свою партитуру успеха с ФЭО БГПУ". Кроме того, можно будет обменяться мыслями во время дискуссии "Мужской взгляд на женщину в искусстве", включиться в работу тренинга "Гендерные стереотипы", встретиться с известными женщинами-лидерами на тематической дискуссии "Ты не одна".

Организаторами мероприятий проекта выступают Координационный центр "Образование в интересах устойчивого развития" БГПУ и факультет

эстетического воспитания.-0-