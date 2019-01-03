Выставка резных икон открывается в Гомеле

3 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка Владимира Куклина "Святые образы" открывается сегодня в Гомеле в Центральной городской библиотеке имени А.И.Герцена, сообщили БЕЛТА в сети публичных библиотек Гомеля.
В музее автографа ЦГБ представлены работы, выполненные в традиции резной иконописи. В них - образы Иисуса Христа, Богоматери, лики святых. Все иконы созданы по канонам древнерусских прорисей. Дополнят выставку эскизные работы на бумаге.
"Традиция резной иконы пришла из Византии вместе с христианством. Иконы изготавливались самые разные: нательные образки, мощевики, складни, которые брали с собой на войну или в дальнее странствие. Резные иконы почитались наравне с писаными и широко использовались в православном церковном убранстве", - рассказали в государственном учреждении. Собеседники добавили, что в истории резной иконы были и тяжелые времена, когда в ней видели, например, пережитки языческого прошлого. Кроме того, не щадили ее ни войны, ни городские пожары, ни восстания.
На церемонии открытия выставки автор расскажет о процессе создания работ, а также о некоторых особенностях резной иконы.
Владимир Куклин родился в 1954 году в Марий Эл, детство и юность прошли в Башкортостане. Закончил в Уфе художественное училище. В 80-х годах мастер переехал в Гомель. В этот период серьезно увлекся рельефной резьбой по дереву, начал создавать картины по библейским сюжетам.
Продлится выставка до 28 января. Вход свободный.-0-
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