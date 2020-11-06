Выставка "Рукописи горят" открылась сегодня в НЦСИ

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Рукописи горят" открылась сегодня в Национальном центре современных искусств Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Это вторая выставка проекта "Семья", который посвящен феномену художественных династий. "В таких семьях любовь к искусству естественным образом передается из поколения в поколение. Человек, выросший в среде творцов, часто обладает обостренным, особенно глубоким пониманием искусства. В Беларуси немало творческих династий - дети часто продолжают дело своих родителей, при этом ищут и непременно находят собственный творческий путь и художественную индивидуальность", - рассказала научный сотрудник НЦСИ, куратор выставки Ольга Вишнева.

В экспозиции собраны произведения двух поколений художников - Елены Шидловской и ее мужа Игоря Кашкуревича, а также современные работы их дочери Агнии Кашкуревич.

Елена Шидловская работала художником-оформителем, преподавала рисование и белорусский язык в сельских школах, проводила экскурсии, активно участвовала в организации музея в деревне Дукора Пуховичского района. Ее дочь Агния Кашкуревич давно планировала сделать выставочный проект, посвященный маме. "Выставка призвана вернуть в художественное поле имя Елены Шидловской - художницы и поэтессы, яркой личности, которая рано ушла из жизни, не выпустила ни одного поэтического сборника, но оставила рукописи со стихотворениями, картины и неизгладимый след в душе каждого, кто встречался с ней при жизни. Оригинальные рукописи и машинописные тексты автора представлены наряду с живописными и графическими работами, поскольку визуальное искусство и поэзия в ее творчестве тесно взаимосвязаны", - сказала куратор.

Национальный центр современных искусств уже не в первый раз сотрудничает с коллекционером Андреем Плесановым в организации экспозиций. Для этой выставки коллекционер предоставил картины "Танец" Сергея Малишевского, "Портрет Елены Шидловской" Сергея Криштаповича и живопись 1980 года Игоря Кашкуревича. В свою очередь Белорусский союз художников передал для экспонирования из своих фондов самую большую по формату работу в экспозиции, которая дала название всей выставке, - "Рукопись горит", или "Люди, сжигающие свою мебель" Игоря Кашкуревича.

Первая выставка проекта "Семья" прошла в феврале 2019 года, где экспонировались работы четырех поколений художников - Сергея Каткова, Светланы Катковой, Зои Луцевич, Яна-Винцента Луцевича и Зои Литвиновой.-0-