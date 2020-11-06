ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 6 ноября 2020
Минск Облачно с прояснениями +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:32 Страны ЕС предлагают реформировать ВОЗ В мире
20:16 Выставка "Рукописи горят" открылась сегодня в НЦСИ Культура
20:07 Футболисты "Витебска" и "Руха" сыграли вничью в чемпионате Беларуси Спорт
19:42 Рунец: совершенствование института несостоятельности - важное условие для экономического развития страны Экономика
19:35 Режим ЧП из-за коронавируса вводят в Латвии с 9 ноября В мире
19:21 Кочанова проведет 11 ноября прямую телефонную линию Общество
19:07 Участники беспорядков на металлургическом предприятии проходят по уголовному делу Происшествия
18:53 "Гомельоблавтотранс" приобрел более 30 генераторов холодного тумана для санобработки автопарка Регионы
18:48 Албанский клуб "Влазния" стал соперником футболисток "Минска" в квалификации ЛЧ Спорт
18:46 Средний размер пенсий по возрасту за декабрь составит Br499,7 - Минтруда Общество
18:39 Студенты техникума в Рязанской области будут практиковаться на комбайне ОАО "Гомсельмаш" Регионы
18:37 "Студента года" выбрали в Могилевской области Регионы
18:31 Около Br760 тыс. затрачено в этом году на улучшение качества воды в Лепельском районе Регионы
18:23 Сроки строительства медицинского центра на юго-западе Бреста планируют сократить Регионы
18:15 Театр эстрады приглашает отметить 7 ноября и окончание школьных каникул Культура
18:14 Недопустимо переписывать историю Великой Победы - Батура Общество
18:09 Футболисты "Минска" победили "Ислочь" в матче чемпионата Беларуси Спорт
18:04 Лукашенко: никто не вправе сделать нас своим придатком Президент
18:00 Минчанка размещала в мессенджере призывы к деструктивным действиям Происшествия
17:56 Правила оказания услуг почтовой связи изменятся в Беларуси Общество
17:53 Спорткомплекс СДЮШОР открыли в Мозыре после реконструкции Регионы
17:45 Более 6 тыс. коек могут выделить в Брестской области для лечения пневмоний и COVID-19 Регионы
17:31 Вместо свинца песок и щебень - минчанин продал партию "липовых" аккумуляторов на Br25 тыс. Происшествия
17:31 Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/2 финала турнира в Германии Спорт
17:25 В Дятловском районе раскрыта серия дачных краж Происшествия
17:25 Центр электронного декларирования будут применять по всей Беларуси для таможенных операций Общество
17:21 "Чтобы деревья радовали зеленью" - молодежь посадила сквер в Гомеле Регионы
17:17 Суд вынес приговор в отношении журналиста Чуденцова Происшествия
17:14 Итальянец Иво Ферриани избран президентом AIOWF Спорт
17:14 Беларусь и турецкая провинция Газиантеп активизируют торговое и инвестиционное сотрудничество Экономика
Все новости
Все новости
Культура
06 ноября 2020, 20:16

Выставка "Рукописи горят" открылась сегодня в НЦСИ

Фрагмент картины Игоря Кашкуревича
Фрагмент картины Игоря Кашкуревича

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Рукописи горят" открылась сегодня в Национальном центре современных искусств Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Это вторая выставка проекта "Семья", который посвящен феномену художественных династий. "В таких семьях любовь к искусству естественным образом передается из поколения в поколение. Человек, выросший в среде творцов, часто обладает обостренным, особенно глубоким пониманием искусства. В Беларуси немало творческих династий - дети часто продолжают дело своих родителей, при этом ищут и непременно находят собственный творческий путь и художественную индивидуальность", - рассказала научный сотрудник НЦСИ, куратор выставки Ольга Вишнева.

В экспозиции собраны произведения двух поколений художников - Елены Шидловской и ее мужа Игоря Кашкуревича, а также современные работы их дочери Агнии Кашкуревич.

Елена Шидловская работала художником-оформителем, преподавала рисование и белорусский язык в сельских школах, проводила экскурсии, активно участвовала в организации музея в деревне Дукора Пуховичского района. Ее дочь Агния Кашкуревич давно планировала сделать выставочный проект, посвященный маме. "Выставка призвана вернуть в художественное поле имя Елены Шидловской - художницы и поэтессы, яркой личности, которая рано ушла из жизни, не выпустила ни одного поэтического сборника, но оставила рукописи со стихотворениями, картины и неизгладимый след в душе каждого, кто встречался с ней при жизни. Оригинальные рукописи и машинописные тексты автора представлены наряду с живописными и графическими работами, поскольку визуальное искусство и поэзия в ее творчестве тесно взаимосвязаны", - сказала куратор.

Национальный центр современных искусств уже не в первый раз сотрудничает с коллекционером Андреем Плесановым в организации экспозиций. Для этой выставки коллекционер предоставил картины "Танец" Сергея Малишевского, "Портрет Елены Шидловской" Сергея Криштаповича и живопись 1980 года Игоря Кашкуревича. В свою очередь Белорусский союз художников передал для экспонирования из своих фондов самую большую по формату работу в экспозиции, которая дала название всей выставке, - "Рукопись горит", или "Люди, сжигающие свою мебель" Игоря Кашкуревича.

Первая выставка проекта "Семья" прошла в феврале 2019 года, где экспонировались работы четырех поколений художников - Сергея Каткова, Светланы Катковой, Зои Луцевич, Яна-Винцента Луцевича и Зои Литвиновой.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
выставка
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Культура
Фото Театра эстрады Театр эстрады приглашает отметить 7 ноября и окончание школьных каникул
Фото из архива Минкультуры рассказало о возврате билетов на кинофестиваль "Лістапад"
Александр Суша. Фото из архива 3D-визуализация и комиксы: как приблизить классику к современному читателю
Фото БГУ Книжная выставка к 500-летию Жировичского монастыря открылась в БГУ
На выставке Юбилейная выставка художника-графика Николая Гурщенкова открылась в Бресте
ФОТОФАКТ: Выставка инситного искусства открылась в Витебске
Главное
Во время церемонии открытия Лукашенко про открытие 3-й линии метро: это показатель нашей социальной и политической устойчивости
Трудовые пенсии вырастут с 1 декабря в среднем на 5,4%
Строительство АЭС укрепит экономический суверенитет Беларуси - Головченко
Кочанова: здоровье людей - приоритетное направление социальной политики нашей страны
Топ-новости
Лукашенко: Минск надо постепенно переводить на электротранспорт
Минский метрополитен: этапы развития в фотографиях БЕЛТА
Кочанова проведет 11 ноября прямую телефонную линию
Средний размер пенсий по возрасту за декабрь составит Br499,7 - Минтруда
До +13°С ожидается в Беларуси 7 ноября
Правила оказания услуг почтовой связи изменятся в Беларуси
"Квартира к юбилею, Lexus за чипсы и 40 000 рублей вместо ужина! Истории победителей игры "Удача в придачу!"
Недопустимо переписывать историю Великой Победы - Батура
Милиция просит не поддаваться на призывы к участию в несанкционированных акциях
Более 6 тыс. коек могут выделить в Брестской области для лечения пневмоний и COVID-19
Букмекерская компания Parimatch — официальный беттинг-партнер сборной Беларуси по гандболу
Беларусбанк продолжает возобновлять прием заявок на кредиты на жилье по указу №240
Золотовалютные резервы Беларуси за октябрь выросли на 2,2% почти до $7,5 млрд
Четыре новые станции минского метро откроют для пассажиров 7 ноября с 12.30
Минкультуры рассказало о возврате билетов на кинофестиваль "Лістапад"
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Строительство АЭС в Беларуси Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.